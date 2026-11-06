Partidos de futbolistas mexicanos en el extranjero del 6 al 8 de noviembre: Radar Excélsior

Los futbolistas y entrenadores mexicanos que militan en clubes extranjeros tendrán actividad del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, en un fin de semana marcado por tres compromisos: Armando León enfrentará al líder del futbol croata, Javier Aguirre recibirá al Real Madrid con el Valencia y Efraín Juárez buscará conservar la primera posición de la liga húngara.

Los encuentros se disputarán antes del parón internacional programado del 9 al 17 de noviembre donde la Selección Nacional de México enfrentará a Jamaica por Liga de Naciones de Concacaf.

Santiago Giménez participó en la jugada que rompió el empate y abrió el camino para la victoria del Porto en Champions. REUTERS

Armando León busca acercarse al liderato en Croacia

El domingo 8 de noviembre, el NK Osijek recibirá al Hajduk Split en la jornada 13 del campeonato croata. El equipo de Armando León ocupa el tercer lugar, a seis puntos del conjunto visitante, que encabeza la clasificación.

Una victoria permitiría al Osijek reducir la diferencia con el líder y acercarse al Dinamo Zagreb, segundo de la tabla con dos unidades más y un partido pendiente. El encuentro también será el último compromiso de León antes de reportar con la Selección Mexicana por primera vez.

Partido: NK Osijek vs. Hajduk Split

NK Osijek vs. Hajduk Split Fecha: Domingo 8 de noviembre

Domingo 8 de noviembre Hora: 08:00 horas

Javier Aguirre enfrentará a Mourinho. X: @valenciacf

Javier Aguirre recibe al Real Madrid con el Valencia

El Valencia de Javier “Vasco” Aguirre tendrá una prueba importante el sábado 7 de noviembre, cuando enfrente al Real Madrid en casa. La clasificación de LaLiga presenta una disputa cerrada en la zona baja, con apenas tres puntos de diferencia entre los equipos ubicados del puesto 12 al 19.

En ese escenario, sumar ante uno de los clubes de la parte alta representa una oportunidad para el Valencia en su objetivo de mantenerse en primera división. El equipo llega al compromiso después de conseguir su primera victoria desde la llegada del técnico mexicano.

El balance de Aguirre al frente del conjunto español es de un triunfo, dos empates y una derrota.

Partido: Valencia vs. Real Madrid

Valencia vs. Real Madrid Fecha: Sábado 7 de noviembre

Sábado 7 de noviembre Hora: 14:00 horas

14:00 horas Transmisión: Sky Sports

Efraín Juárez es líder en Hungría. Instagram: etofc_official

Efraín Juárez defiende la cima en Hungría

El Győri ETO, dirigido por Efraín Juárez, visitará al Nyíregyháza Spartacus el domingo con la posibilidad de mantenerse en el primer lugar de la liga húngara. El equipo del mexicano suma una ventaja de un punto sobre Puskás Akadémia y de dos respecto a Ferencváros, que tiene un partido menos.

Después de quedar eliminado de la copa y sin participación en torneos europeos, el ETO concentra sus esfuerzos en la competencia local. Su próximo rival ocupa el último puesto de la clasificación, por lo que el encuentro representa una oportunidad para conservar el liderato.

Partido: Nyíregyháza Spartacus vs. Győri ETO

Nyíregyháza Spartacus vs. Győri ETO Fecha: Domingo 8 de noviembre

Domingo 8 de noviembre Hora: 06:15 horas

Johan Vásquez es el capitán del Genoa. REUTERS

Calendario de mexicanos en el extranjero

Viernes 6 de noviembre

César Montes: Lokomotiv Moscú vs. Rubin Kazán | 10:30 horas.

Sábado 7 de noviembre

Luis Chávez: Dinamo Moscú vs. Fakel Vorónezh | 05:00 horas.

Silvana Flores: Como 1907 vs. Roma | 05:30 horas.

Álex Padilla: Osasuna vs. Athletic Club | 11:30 horas | Sky Sports.

Domingo 8 de noviembre

Rodrigo Huescas: FC Copenhague vs. Brøndby IF | 05:00 horas.

Rebeca Bernal: Aston Villa vs. Manchester United | 06:00 horas.

Álvaro Fidalgo: Elche vs. Real Betis | 07:00 horas | Sky Sports.

Johan Vásquez: Genoa vs. AC Milan | 08:00 horas | Disney+ Premium.

Mateo Chávez: AZ Alkmaar vs. Groningen | 09:45 horas | ESPN 4 y Disney+.

Santiago Giménez: Vitória Guimarães vs. Porto | 12:00 horas | Claro Sports.

Armando González: Olympiacos vs. PAOK | 14:00 horas | Claro Sports.

Obed Vargas: Atlético de Madrid vs. Barcelona | 14:00 horas | Sky Sports.

La actividad de los representantes mexicanos en el extranjero concluirá el domingo, antes de que sus respectivas ligas entren en pausa para la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre.