FC Juárez desperdicia oportunidad de oro para meterse a puestos de Liguilla

Con goles en el tiempo de compensación por parte de Jhojan Palacios y Oscar Estupiñán, Querétaro igualó 1-1 con FC Juárez en el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de Liga MX; Bravos desperdicia oportunidad de dormir en puestos de Liguilla.

Luego de que el partido entre Gallos y FC Juárez se postergara tras la caída de El Mencho, ambos conjuntos saltaron a la cancha del Estadio Corregidora con la ambición de los 3 puntos, ya que -en especial los fronterizos- se encontraban en posición de instalarse en puestos de Liguilla en caso de triunfar.

La primera mitad sufrió de diversas pausas, causando un par de amonestaciones como lo más destacado del inicio del compromiso, ya que tanto José Hernández como Sebastián Jurado se mantenían como uno más de los pocos espectadores presentes.

Rodolfo Pizarro y Daniel Parra durante el partido pendiente del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Querétaro 1-0 FC Juárez

En el tiempo de compensación, Jhojan Palacios apareció en el área para rematar con violencia de pierna zurda y darle la ventaja momentánea a los locales, quitándoles la posibilidad del triunfo e instalarse entre los 8 primeros (90+1').

Querétaro 1-1 FC Juárez

Finalmente, Oscar Estupiñán tomó el esférico desde los once pasos en el 90+11' y, engañando a Sebastián Jurado, el delantero anotó para rescatar el empate en favor de los fronterizos, sin embargo, el daño ocasionado por Palacios ya estaba hecho.

Con este resultado, FC Juárez desperdicia la posibilidad de meterse a los sitios de Liguilla (10º) al quedarse con 16 puntos y una diferencia de goles de -2, mientras que los Gallos de Querétaro son 16º de la tabla y quedan sumamente rezagados por instalarse en los peldaños que dan acceso a la Fiesta Grande.

Sus rivales para la Jornada 14 del Clausura 2026

En la Jornada 14 del Clausura 2026, FC Juárez y Querétaro volverán a ser locales en la Liga MX, recibiendo a Xolos y Necaxa en busca de las últimas posibilidades -sobre todo para los fronterizos- de instalarse entre los 8 primeros y jugar la Liguilla del certamen:

FC Juárez Vs Xolos / viernes 10 de abril - 21:06 horas.

Querétaro Vs Necaxa / sábado 11 de abril - 17:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Tras este partido correspondiente a la Jornada 7, el Clausura 2026 de Liga MX se encuentra al corriente. Mexsport

BFG