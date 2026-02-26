Futbol sin maquillaje: el emotivo reencuentro de mexicanas e inglesas 55 años después de su Mundial

Aquel es quizá uno de los resultados más significativos del futbol mexicano. Que el Tri le meta 4 goles a Inglaterra no es cosa de todos los días. Fueron las mujeres, aquellas que en el Mundial de 1971 eran ofendidas y atacadas con insultos misóginos.

Aguilar metió un doblete, Huerta y Zaragoza hicieron el resto. 55 años han tenido que pasar para que ese estruendo se transforme en el silencio cómplice de un abrazo.

En la residencia de la Embajada Británica en México, el tiempo se dobló sobre sí mismo. No hubo necesidad de uniformes de fibras pesadas ni de tacos de cuero rígido. Ahí, entre canas que son medallas y sonrisas que han sobrevivido a décadas de olvido institucional, las jugadoras de la Selección Mexicana se miraron a los ojos con sus antiguas rivales inglesas.

Ya no son las adolescentes que desafiaron a la FIFA en un torneo clandestino que llenó estadios pero vació vitrinas oficiales. Son las pioneras que, en aquel Mundial del 71, silenciaron los insultos a base de técnica y coraje.

Verónica Castro celebra un gol para aumentar la audiencia con su presencia, de los espectadores en un juego de exhibición durante el Mundial de 1971. Archivo

UN MUNDIAL QUE NO QUERÍA LA FIFA

Aquel Mundial de 1971 vino después de la fiebre del primer Mundial organizado en México. No fue avalado por la FIFA y participaron sólo 12 selecciones en sedes repartidas entre Ciudad de México y Guadalajara sin cobrar remuneración alguna por su participación, aunque los organizadores sí vendieron el evento con patrocinadores.

La embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko tuvo el detalle de invitar a las selecionadas mexicanas para encontrarse con sus viejas amigas y rivales.

El futbol es la cosa que une a México con el Reino Unido, los británicos trajeron el futbol hace 200 años, pero nuestra idea es hablar de la inclusión de las niñas y mujeres en el futbol".

Tryudy McCaffrey era delantera centro de Inglaterra en 1971. Tenía 15 años y esa vivencia marcó el rumbo de su vida. Sigue protestando para que las mujeres puedan tener respeto y valores desde aquellos directivos que no responden a sus expectativas.