Ante fallas de VIX en el Mundial, Profeco llama a usuarios a denunciar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tomado cartas en el asunto de manera formal ante las inconsistencias técnicas presentadas por la plataforma de streaming ViX durante la transmisión de la Copa del Mundo 2026.

Luego de que miles de suscriptores denunciaran un apagón digital de hasta 23 minutos en la señal exclusiva del duelo entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio Ciudad de México, la dependencia federal hizo un llamado en redes sociales para que la gente presente sus denuncias.

Esta intervención oficial responde a un acumulado de inconformidades que iniciaron desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, donde el sistema colapsó impidiendo el acceso a las cuentas y generando retrasos severos en la transmisión.

A pesar de que los aficionados desembolsaron un pago único de 999 pesos por el denominado Pase Mundial 2026 bajo la promesa de sintonizar los 104 partidos del certamen en vivo, el servicio de TelevisaUnivision —dueña absoluta de los derechos de transmisión en el territorio nacional— ha incurrido en presuntas prácticas de publicidad engañosa e incumplimiento de contrato.

Paso a paso: Cómo levantar tu queja formal ante la Profeco por el servicio de ViX

Si fuiste uno de los usuarios afectados por las deficiencias del Pase Mundial y buscas levantar tu queja, la Profeco habilitó mecanismos específicos para el sector de telecomunicaciones con el fin de procesar las reclamaciones: