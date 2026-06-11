Pagan 999 pesos y ViX falla en la inauguración del Mundial 2026 

La primera Copa del Mundo de la FIFA que se transmitirá en México en su totalidad por streaming ya tiene fallas y usuarios se han quejado en las redes sociales de inconsistencias en el servicio de la plataforma ViX a unos minutos de iniciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Si bien habrá partidos por televisión abierta, la totalidad de los 104 encuentros solo se podrá disfrutar con un paquete especial de la app de ViX, el cual está disponible por un precio oficial de 999 pesos. Sin embargo, aquellos que quisieron sintonizar la ceremonia de inauguración donde estuvo presente Shakira comenzaron a reportar fallas en el servicio.

Algunos de los usuarios señalaron que no era posible ingresar a sus cuentas o que la transmisión en vivo sufría de un retraso considerable. Algunos se quedaron esperando que el servicio cargara, pero sin obtener éxito.

La respuesta de ViX ante las quejas

Los usuarios reportaron su malestar en redes sociales y de inmediato ViX emitió un comunicado.

“Estamos al tanto del problema técnico que está afectando la transmisión de la inauguración. Nuestro equipo ya está trabajando para resolverlo. Síguenos por este medio para los siguientes updates. Gracias por tu paciencia”.

Por su parte, los usuarios respondieron con comentarios irónicos como: “No sabía que el show de inauguración no era parte del plan mundial, porque no vi ni madres”, mientras que otros recordaron las complicaciones que sufren constantemente con la plataforma: “¿O lo van a resolver hasta el partido de Corea del Sur vs República Checa?”, esto en referencia al partido que se jugará en la tarde en el Estadio Guadalajara.

Las críticas al sistema de ViX se han dado desde días atrás cuando se informó que no habrá transmisiones 4K, además de limitar el plan mundialista a solo dos dispositivos por cuenta de forma simultánea y la imposibilidad de enviar la señal a una pantalla desde un dispositivo móvil.