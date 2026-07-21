Lionel Scaloni evita hablar sobre su continuidad con Argentina tras perder la Final del Mundial

Un día después del regreso de la Selección de Argentina a su país tras caer en la Final de la Copa del Mundo ante España, el técnico Lionel Scaloni fue cuestionado sobre su futuro al frente de la Albiceleste. Sin embargo, el estratega argentino prefirió no entrar en detalles y respondió con humor.

"Otra vez la misma pregunta, chicos", dijo Scaloni entre sonrisas al ser consultado sobre si continuará como seleccionador nacional.

Scaloni responde sobre una posible sanción por la manta de las Malvinas

Otro de los temas que abordó el entrenador fue la posible sanción que podrían recibir los jugadores argentinos por exhibir una manta alusiva a las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra en las Semifinales del Mundial.

El estratega aseguró que, hasta el momento, la federación no ha recibido ninguna notificación oficial.

No sé, no tengo conocimiento de eso, no sé si en un futuro dirán algo", declaró.

Los jugadores argentinos mostrando un mensaje sobre las Islas Malvinas durante el Mundial REUTERS

El mensaje de Scaloni para la afición argentina

Pese a quedarse a las puertas del título mundial, Scaloni destacó el vínculo que este grupo de jugadores logró construir con la afición argentina, resaltando el cariño recibido durante su regreso al país.

Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente, para el aficionado, para los chicos, para los niños, porque a nuestro regreso ver a esos niños que estaban contentos no habiendo ganado, es algo maravilloso, de verdad", concluyó el técnico argentino.

Mientras continúan las especulaciones sobre su continuidad, Lionel Scaloni evitó confirmar cualquier decisión y dejó en suspenso su futuro al frente de la Selección de Argentina.