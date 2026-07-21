El refugio secreto de Lionel Messi en Rosario tras el doloroso final del Mundial 2026

Lionel Messi concretó su regreso a Argentina para iniciar un periodo de descanso tras la conclusión del Mundial 2026. El histórico capitán de la Selección Argentina aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario 'Islas Malvinas' exactamente a las 6:30 de la mañana de este martes 21 de julio, en un movimiento que sorprendió a los aficionados y medios de comunicación locales.

A diferencia de la delegación oficial de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), que arribó a Buenos Aires el lunes por la tarde, el astro tomó la determinación de no formar parte del vuelo chárter grupal para organizar un itinerario estrictamente privado junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Tras cumplir con los protocolos en el MetLife Stadium de Nueva York, el futbolista voló a Miami para realizar una escala técnica antes de abordar el avión definitivo hacia su provincia natal. El jugador abandonó la pista a bordo de una camioneta custodiada hacia su residencia en el exclusivo barrio cerrado Kentucky, ubicado en Funes. En este refugio, Messi busca asimilar el duro golpe anímico que significó perder la final del torneo ante España, previo a reincorporarse al Inter Miami en la MLS.

Aficionados argentinos fueron al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario para recibir al astro Lionel Messi. Reuters

¿Cuáles son los récords históricos de Lionel Messi en los Mundiales?

Luego de disputar siete partidos en la edición de la Copa del Mundo 2026, el legado estadístico del astro argentino se divide en las siguientes categorías oficiales:

Partidos jugados: 34 encuentros (Líder absoluto de la historia).

34 encuentros (Líder absoluto de la historia). Goles anotados: 21 anotaciones (Segundo lugar histórico, superado por Kylian Mbappé con 22).

21 anotaciones (Segundo lugar histórico, superado por Kylian Mbappé con 22). Asistencias otorgadas: 12 pases de gol (Líder absoluto desde que se tiene registro en 1966).

12 pases de gol (Líder absoluto desde que se tiene registro en 1966). Minutos disputados: 3,054 minutos (Primer jugador en superar la barrera de los 3,000 minutos).

3,054 minutos (Primer jugador en superar la barrera de los 3,000 minutos). Contribuciones de gol (G+A): 33 participaciones directas (El impacto ofensivo más grande de todos los tiempos).

La batalla por el goleo histórico: Lionel Messi vs Kylian Mbappé

Durante este torneo, Messi rompió el récord de 16 goles de Miroslav Klose al marcar 8 tantos a lo largo de la campaña. Sin embargo, el francés Kylian Mbappé cerró la competencia con 22 goles totales, adueñándose del primer lugar de la historia y dejando al argentino en el segundo escalón. Tras el silbatazo final, la FIFA galardonó a Lionel Messi con el Balón de Plata y la Bota de Plata, quedando por detrás del delantero francés en ambas distinciones.