Emiliano 'Dibu' Martínez amaga con retirarse de la Selección de Argentina tras perder el Mundial

La derrota de Argentina ante España en la Final del Mundial 2026 podría marcar el final de una era. El arquero Emiliano "Dibu" Martínez dejó abierta la posibilidad de retirarse de la Selección Albiceleste luego de compartir un emotivo mensaje en redes sociales, donde reconoció que necesita reflexionar sobre su futuro.

A través de su cuenta de Instagram, el guardameta expresó el dolor que le dejó la derrota y confesó que, por ahora, no sabe si continuará defendiendo la camiseta de Argentina.

Dibu Martínez lamenta no poder darle otra Copa del Mundo a Argentina

El portero recordó que su mayor deseo era conquistar un nuevo título mundial y volver a llevar el trofeo a su país. Sin embargo, admitió que el golpe por perder la Final ha sido muy difícil de asimilar.

Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", escribió.

El futuro del arquero queda en el aire

Las declaraciones del campeón del mundo provocaron incertidumbre entre los aficionados argentinos, ya que no confirmó si seguirá formando parte del combinado nacional.

El mensaje llega en un momento de dudas dentro de la Albiceleste, pues el técnico Lionel Scaloni también evitó confirmar su continuidad tras la derrota frente a España. Además, varios jugadores compartieron mensajes de agradecimiento y tristeza, reflejando el impacto que dejó el resultado en el vestidor.

Argentina espera la decisión del Dibu Martínez

Por ahora, Emiliano Martínez no ha tomado una determinación definitiva sobre su futuro con la Selección Argentina. El arquero aseguró que necesita tiempo para procesar lo ocurrido antes de decidir si continuará representando a la Albiceleste.

Mientras tanto, la afición permanece a la espera de conocer el siguiente paso de uno de los grandes referentes del futbol argentino y una de las figuras más importantes de la generación campeona del mundo.