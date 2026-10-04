F1: Se retrasa el Gran Premio de Bahréin en Malasia por lluvia; mira el nuevo horario de arranque

El inicio del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia se ha retrasado debido a la lluvia torrencial que ha caído sobre el circuito de Sepang.

Al comenzar la tarde de este domingo, la posibilidad de precipitaciones rondaba en 40 por ciento para el horario programado de arranque; sin embargo, fue alrededor de 40 minutos antes del arranque que las primeras gotas comenzaron a caer, inicialmente en las primeras curvas del autódromo ubicado en Kuala Lumpur.

En cuestión de minutos, el agua empezó a caer de forma monzónica, como suele ocurrir en el sudeste asiático, junto con una serie de rayos.

La poca visibilidad desde los habitáculos, junto de la baja posibilidad para el helicóptero médico de poder volar en caso de ser necesario, obligó a la FIA a anunciar el retraso de la competencia alrededor de las 00:40 hrs (Tiempo del Centro de México), justo cuando iniciaban las ceremonias protocolarias.

El auto médico informa de una cantidad considerable de agua estancada alrededor de la pista. Las condiciones actuales no son aptas para dar comienzo a la carrera", indica un reporte de la FIA, emitido a la 1:10 hrs (Tiempo de México).

El nuevo horario tentativo de arranque es a las 1:40 hrs (Hora Ciudad de México), en lo que será el primer Gran Premio con lluvia del año y, por ende, bajo este nuevo reglamento técnico.

Max Verstappen arrancará en la ‘pole position’ por primera vez en la temporada y Lewis Hamilton le acompañará en la primera fila de salida. El mexicano Sergio Pérez iniciará en el lugar 20, avanzando dos puestos por las sanciones impuestas a Arvid Lindblad y a Franco Colapinto.