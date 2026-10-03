La parrilla de salida para la carrera del GP de Bahréin en Malasia de la F1 2026 

La sesión de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia 2026 trajo consigo una sorpresa: la pole de Max Verstappen en un día donde él y su Red Bull RB22 resultaron imparables, incluso ante el importante paquete de actualizaciones que Mercedes llevó al trazado de Sepang.

Verstappen había guardado los sets de gomas blandas el viernes y solo rodó en la FP2 con el compuesto medio y duro, por lo que existía la duda de cómo se comportaría una vez que montara los blandos. La respuesta llegó en la FP3 cuando de inmediato se puso en la contienda por los primeros puestos, aunque sacrificado por un problema en el primer sector.

En el momento decisivo, Verstappen no tuvo piedad y ascendió al primero para una carrera donde, en el 2017, fue el último ganador.

La parrilla de salida del GP de Bahréin en Malasia 2026

1 - Max Verstappen - Red Bull Racing

2 - Lewis Hamilton - Ferrari

3 - Kimi Antonelli - Mercedes

4 - Charles Leclerc - Ferrari

5 - Lando Norris - McLaren

6 - Oscar Piastri - McLaren

7 - George Russell - Mercedes

8 - Isack Hadjar - Red Bull Racing

9 - Pierre Gasly - Alpine

10 - Gabriel Bortoleto - Audi

11 - Liam Lawson - Racing Bulls

12 - Fernando Alonso - Aston Martin

13 - Carlos Sainz - Williams

14 - Lance Stroll - Aston Martin

15 - Nico Hulkenberg - Audi

16 - Oliver Bearman - Haas

17 - Esteban Ocon - Haas

18 - Alexander Albon - Williams

19 - Valtteri Bottas - Cadillac

20 - Sergio Perez - Cadillac

21 - Franco Colapinto - Alpine

22 - Arvid Lindblad - Racing Bulls

Horario del GP de Bahréin en Malasia 2026

La carrera arrancará a las 01:00 horas tiempo del centro de México de este domingo. La transmisión podrá seguirse por Sky Sports para los suscriptores de Izzi así como por el servicio de streaming de la Fórmula 1, F1 TV.