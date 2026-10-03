La parrilla de salida para la carrera del GP de Bahréin en Malasia de la F1 2026
Max Verstappen se llevó la pole position, pero descubre en qué posición arrancará el mexicano Sergio Pérez.
La sesión de clasificación del Gran Premio de Bahréin en Malasia 2026 trajo consigo una sorpresa: la pole de Max Verstappen en un día donde él y su Red Bull RB22 resultaron imparables, incluso ante el importante paquete de actualizaciones que Mercedes llevó al trazado de Sepang.
Verstappen había guardado los sets de gomas blandas el viernes y solo rodó en la FP2 con el compuesto medio y duro, por lo que existía la duda de cómo se comportaría una vez que montara los blandos. La respuesta llegó en la FP3 cuando de inmediato se puso en la contienda por los primeros puestos, aunque sacrificado por un problema en el primer sector.
En el momento decisivo, Verstappen no tuvo piedad y ascendió al primero para una carrera donde, en el 2017, fue el último ganador.
La parrilla de salida del GP de Bahréin en Malasia 2026
1 - Max Verstappen - Red Bull Racing
2 - Lewis Hamilton - Ferrari
3 - Kimi Antonelli - Mercedes
4 - Charles Leclerc - Ferrari
5 - Lando Norris - McLaren
6 - Oscar Piastri - McLaren
7 - George Russell - Mercedes
8 - Isack Hadjar - Red Bull Racing
9 - Pierre Gasly - Alpine
10 - Gabriel Bortoleto - Audi
11 - Liam Lawson - Racing Bulls
12 - Fernando Alonso - Aston Martin
13 - Carlos Sainz - Williams
14 - Lance Stroll - Aston Martin
15 - Nico Hulkenberg - Audi
16 - Oliver Bearman - Haas
17 - Esteban Ocon - Haas
18 - Alexander Albon - Williams
19 - Valtteri Bottas - Cadillac
20 - Sergio Perez - Cadillac
21 - Franco Colapinto - Alpine
22 - Arvid Lindblad - Racing Bulls
Horario del GP de Bahréin en Malasia 2026
La carrera arrancará a las 01:00 horas tiempo del centro de México de este domingo. La transmisión podrá seguirse por Sky Sports para los suscriptores de Izzi así como por el servicio de streaming de la Fórmula 1, F1 TV.