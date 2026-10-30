F1 México: Más de 102 mil personas asistieron el viernes, en el regreso de 'Checo' Pérez

Un total de 102 mil 122 personas acompañaron a Sergio Pérez este viernes, en su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco del primer día de prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El mexicano terminó en el lugar 18 en las dos tandas de entrenamientos de este día, al tiempo que Charles Leclerc encabezó el clasificador de ambas sesiones, en una jornada que tuvo incidentes menores, como el de Max Verstappen y Liam Lawson al rozar carrocerías en el segundo ensayo.

La cifra que los organizadores del Gran Premio compartieron es ligeramente superior a la del viernes de la edición de 2025, en la que a pesar de la ausencia de ‘Checo’ Pérez, se registraron 101 mil 327 asistentes al circuito capitalino.

Hace dos años, cuando el tapatío manejaba para Red Bull, hubo un total de 107 mil 865 espectadores en el primer día de acción en pista.

Desde este mismo viernes hubo una gran cantidad de activaciones por parte de patrocinadores locales y globales, además de que personalidades como Isaac Alarcón, jugador de los San Francisco 49ers de la NFL, estuvieron presentes.

El récord histórico de asistentes al Gran Premio de México, sumando los tres días de actividad, fue de 404 mil 958 personas, registrado en 2024.