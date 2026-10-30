"Furstappen": el perro que invadió la pista en el GP de la Ciudad de México 2026

La jornada del viernes del Gran Premio de la Ciudad de México tuvo un momento curioso que, algunos han definido como “México superando a la inteligencia artificial”, esto luego de que un perro entrara a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El video fue dado a conocer por la Fórmula 1 en sus redes sociales. El perro ingresó al circuito cuando no había actividad en pista por parte del Gran Circo, entre la FP1 y la FP2. En las imágenes se observa que perro, la que bautizaron como “Furstappen” accedió por una zona cercana al carril de pits para después emprender camino por la recta principal.

En medio de su recorrido fue abordado por oficiales de pista quienes laboraron para dirigirlo a una zona de escape y retirarlo del trazado para, de esta forma, continuar con la actividad en pista y preservando la seguridad del perrito.

El día que México perdió el GP de F1 por un perro

La presencia de perros en el circuito no es algo novedoso. Al tratarse de una pista en un parque público y, en medio de la ciudad, se corre el riesgo de que uno de ellos acceda por una zona de la extensa área y, posteriormente, llegue hasta la pista.

Sin embargo, ya existió un momento donde la presencia de un perro fue considerada como la principal causa para que México perdiera la Fórmula 1, al menos así es la versión de lo sucedido en el GP de México de 1970.

En aquella ocasión, la presencia del público se había descontrolado y la cantidad de gente llegó a ser considerada peligrosa al estar en la orilla de la pista. La gota que derramó el vaso para evitar que la Fórmula 1 regresara a la Ciudad de México en 1971 fue la presencia de un perro a mitad del circuito mientras había coches rodando provocando un accidente con Jackie Stewart que tuvo que abandonar la competencia.

Esto provocó que la Fórmula 1 no visitara México hasta 1986 para una segunda época.