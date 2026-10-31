‘Es una locura’, celebra el ‘Canelo’

Saúl “Canelo” Álvarez se mostró eufórico tras recuperar el título mundial del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El púgil mexicano recordó que casi 16 años después de su primer campeonato, conquistar un nuevo cinturón, es una locura, luego de vencer a Christian Mbilli en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

“¡No sé qué decir, esto es increíble! Después de 21 años como profesional y casi 16 años después de mi primer título, ganar de nuevo un cinturón es una locura”, mencionó “Canelo” Álvarez tras ganar la pelea por decisión unánime.

El púgil tapatío obtuvo 115-112, 116-111 y 117-110 de las tarjetas de los jueces, para dejar su récord en 64 victorias, tres derrotas y dos empates.

Por su parte, Christian Mbilli, de 31 años, sufrió su primera derrota como profesional para dejar su récord en 29-1-1, con 24 nocuats.

“Me encanta el boxeo, por eso estoy aquí, porque sigo amando el boxeo y lo disfruto mucho” añadió el boxeador mexicano.

El franco-camerunés trató de imponer su estilo en los primeros asaltos, con una presión y soltura de golpes, pero en el sexto, “Canelo” Álvarez fue superior y empezó a conectar los impactos más limpios, para que en el séptimo conectara un uppercut que puso a temblar a Mbilli.

Los últimos rounds, se vio a un Christian Mbilli más desesperar, esperando encontrar un nocaut que cambiara la historia, aunque no llegó.