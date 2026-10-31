Charlyn Corral recibe homenaje tras ganar el premio Gerd Müller y firma doblete ante Querétaro

Charlyn Corral recibió un homenaje de Querétaro y Pachuca antes del partido correspondiente a la penúltima jornada de la Liga Femenil BBVA, luego de convertirse en la primera persona mexicana en ganar un reconocimiento durante la gala del Balón de Oro.

La delantera de las Tuzas fue distinguida con el premio Gerd Müller por su desempeño goleador y celebró el reconocimiento con dos anotaciones en la victoria de su equipo por 5-0.

Las futbolistas de ambos clubes participaron en el homenaje realizado en las instalaciones de CEGAR. Además del reconocimiento en la cancha, la mexicana recibió una muñeca Lele, obsequio representativo de Querétaro y de la tradición artesanal del municipio de Amealco.

Charlyn Corral ofreció conferencia de prensa en Pachuca Redes Sociales/Pachuca

Querétaro y Pachuca reconocen el logro internacional de Charlyn

Antes del silbatazo inicial, las jugadoras de Querétaro y Pachuca formaron un pasillo para recibir a Corral. El gesto reunió a compañeras y rivales para distinguir el logro que consiguió recientemente en la ceremonia organizada por la revista France Football.

Días antes, la atacante mexicana recibió el premio Gerd Müller, galardón que reconoce a los mejores goleadores del año en las categorías femenil y varonil. Su distinción representó un momento histórico para el futbol mexicano, al convertirse en la primera persona del país en obtener un premio dentro de la gala del Balón de Oro.

Como parte del homenaje, Querétaro le entregó una muñeca Lele, figura tradicional del estado, originaria del municipio de Amealco. Esta pieza cuenta con el reconocimiento de Patrimonio Cultural de Querétaro y fue elegida como un obsequio representativo para acompañar el reconocimiento a la futbolista.

Charlyn Corral marca dos goles en la goleada de Pachuca

La delantera también tuvo protagonismo durante el encuentro, en el que Pachuca se impuso 5-0 a Querétaro. Corral consiguió un doblete y mantuvo su aportación ofensiva en un partido que las Tuzas resolvieron con anotaciones de otras tres futbolistas.

Su primer tanto llegó al minuto 21, cuando recibió el balón entre dos defensoras, giró y disparó para ampliar la ventaja a 2-0. Más adelante, Eudimilla De Sousa le puso un pase al centro del área, donde la mexicana controló y definió para marcar el cuarto gol de su equipo.

Karla Nieto, Aline Gomes y la propia Eudimilla De Sousa completaron la cuenta para el conjunto hidalguense. La victoria le permitió a Pachuca conservar posibilidades de avanzar a la liguilla, aunque su clasificación todavía depende de una combinación de resultados.

En la última jornada, las Tuzas deberán vencer a Puebla y esperar que Pumas pierda frente al Atlético de San Luis para conseguir su objetivo. También existe otro escenario favorable si el conjunto potosino cae ante León este lunes.

En ese caso, a Pachuca le bastará con que exista un ganador en el enfrentamiento entre Pumas y Atlético de San Luis, siempre que consiga los tres puntos ante Puebla. La última fecha definirá si el equipo hidalguense logra aprovechar su oportunidad de mantenerse en la pelea por el campeonato.