Pachuca aplasta a Tigres: Salomón Rondón marca doblete en goleada 3-0 en el Estadio Hidalgo

Los Tuzos del Pachuca consiguieron una contundente victoria en casa al imponerse 3-0 a Tigres, en partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Salomón Rondón fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete en el Estadio Hidalgo.

El conjunto hidalguense, dirigido por Benjamín Mora, tomó ventaja justo antes del descanso. Al minuto 42, el delantero venezolano apareció para abrir el marcador y poner en ventaja a los locales con un tanto que contó con cierta dosis de fortuna.

Ya en la segunda mitad, Rondón volvió a hacerse presente. Al minuto 53, el atacante amplió la diferencia con su segundo gol de la noche y colocó el 2-0 en el marcador, encaminando a Pachuca hacia una victoria que necesitaba para mantenerse con aspiraciones de avanzar a la Liguilla.

Robert Kenedy sentencia la goleada de Pachuca ante Tigres

Los Tuzos no bajaron el ritmo y continuaron buscando ampliar la ventaja frente a unos Tigres que no encontraron respuestas para contener el ataque local.

Fue al minuto 69 cuando Robert Kenedy apareció para marcar el tercer tanto de Pachuca y sentenciar el 3-0 definitivo en el Estadio Hidalgo.

La anotación terminó por reflejar el dominio de los hidalguenses, que aprovecharon sus oportunidades para quedarse con tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

Pachuca todavía sueña con la Liguilla del Apertura 2026

Con este resultado, Pachuca llegó a 19 puntos en el Apertura 2026. Sin embargo, su panorama rumbo a la Liguilla continúa siendo complicado, pues necesita conseguir resultados favorables en las últimas jornadas y también depende de otros equipos para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Por su parte, Tigres atraviesa un torneo para el olvido. El conjunto felino se quedó con apenas 15 unidades y comprometió seriamente sus aspiraciones de avanzar a la fase final del campeonato.

Alan Franco es expulsado tras revisión del VAR

La noche también terminó con malas noticias para Tigres, pues al minuto 79 Alan Franco recibió la tarjeta roja después de que el árbitro revisara una acción en el VAR.

La expulsión complicó todavía más el panorama del conjunto universitario, que tuvo que afrontar el cierre del encuentro con un futbolista menos y terminó marchándose del Estadio Hidalgo con una derrota por tres goles de diferencia.

Pachuca, en cambio, celebró una victoria importante gracias al doblete de Salomón Rondón y la anotación de Robert Kenedy.