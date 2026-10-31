GP de México registra otro récord de asistencia para un sábado en la edición 2026

Un total de 147 mil 889 personas atestiguaron la primera ‘pole position’ de Lewis Hamilton con Ferrari, en el marco del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1.

El británico llegó a 105 posiciones de privilegio en el Gran Circo, luego de vencer por nueve milésimas a George Russell en el final de la calificación de este sábado, mientras Kimi Antonelli aseguró el quinto sitio de salida y Sergio ‘Checo’ Pérez, en su regreso al evento, quedó en el puesto 21.

Los promotores del Gran Premio mexicano informaron que hubo 147 mil 889 asistentes durante este sábado 31 de octubre, cifra con la que una vez más se impuso récord de espectadores para un día sábado, superando los 146 mil 132 de la edición del año pasado.

De este modo, la suma de asistencia al Gran Premio de México entre viernes y sábado es de 250 mil 11 personas. La marca histórica para los tres días de actividad es de 404 mil 958 espectadores, registrada en 2024, cuando ‘Checo’ Pérez todavía era integrante de Red Bull.

A pesar de calificar en la última fila de salida y tener opciones remotas para conseguir puntos, el tapatío espera brindar a la afición todo su esfuerzo.

Esperemos poder tener una buena salida mañana y luchar contra los coches que tenemos delante. Adelantar aquí es muy difícil, así que la posición en pista será clave”, indicó.