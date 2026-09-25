De "croissant mágico" a "Messi de la F1": Los irónicos elogios a Pierre Gasly en redes

El equipo de Alpine estuvo envuelto en polémica, y es que todo se originó el GP de Madrid de hace unas semanas; en donde en la recta final de la carrera, Franco Colapinto solicitó por la radio al equipo que le dieran la orden a Pierre Gasly de permitir adelantarle.

El equipo decidió no llevar acabo la petición del piloto sudamericano, y Pierre Gasly mantuvo su plaza hasta su entrada a los Pits. Franco Colapinto continuó en su insistencia para proteger su posición, ya que era perseguido por el McLaren de Oscar Piastri.

Durante la carrera las redes sociales explotaron, los aficionados argentinos comenzaron a recriminar a Pierre Gasly y a faltarle al respeto, todo se salió de control cuando el piloto francés aseguró que recibió múltiples amenazas dirigidas hacia su familia entendiendo su rol como figura pública, pero advirtiendo que deben existir límites.

Me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia”, Aseveró Pierre Gasly.

Posterior al incidente en redes sociales el director del equipo Alpine, Flavio Briatore, exigió públicamente al público argentino que dejaran de faltarle al respeto a Pierre Gasly. Argumentó que hay maneras de apoyar a su piloto nacional, y que ellos debían hacerlo de manera respetuosa, sin discriminar y mucho menos amenazar a nadie. También mencionó que necesitaban del apoyo hacia ambos pilotos.

No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los 2 pilotos”, puntualizó Briatore.

Flavio Briatore en el Box del equipo Alpine @briatoreflavio

Briatore lanza un ultimátum

Para presionar y obligar a los argentinos a respetar a su piloto, fue tajante al declarar que si continuaban los comentarios negativos en redes sociales, se encargaría personalmente de dificultar los procesos de entrevistas a Franco Colapinto para la prensa argentina.

Del coraje al amor

Los aficionados albicelestes al verse afectados por las declaraciones del director del equipo, se encargaron de llenar de elogios (que realmente son burlas hacia el francés) a través de las redes sociales de Pierre Gasly. Algunos de los comentarios más destacados son:

Los aficionados argentinos han llenado de comentarios los posteos de Pierre Gasly Redes Sociales Gasly