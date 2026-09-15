Mónaco tendría carrera sprint en la F1 2027: así sería el calendario con la fecha de México

El formato de las carreras sprint en la Fórmula 1 ha sido ampliamente criticado, especialmente en aquellos circuitos donde los adelantamientos son complicados; ahora una nueva polémica podría estar gestándose luego de que el sitio GPBlog reveló que Mónaco tendría una carrera corta en el calendario 2027.

Se espera que la F1 revele su calendario 2027 este miércoles donde una de las grandes novedades será la inclusión de la carrera sprint en Mónaco, una pista donde los adelantamientos son complicados. De hecho, antes del fracaso de MadRing que solo tuvo cuatro rebases, la carrera de Mónaco de este año había sido la de menos adelantamientos en la presente campaña.

Según el sitio web, la decisión se basa en el deseo de Liberty Media, dueños de los derechos comerciales de la F1 y el Automobile Club de Monaco para reavivar el espectáculo en las calles del Principado ante las críticas de los últimos años por la falta de espectáculo al convertir la competencia del domingo en un desfile.

El objetivo es que rápidamente los asistentes tengan emoción con una única práctica el viernes antes de la clasificación de la carrera sprint. El sábado por la mañana se disputaría la primera carrera corta en la historia de Mónaco, otorgando puntos para el campeonato para posteriormente realizar la sesión de ordenamiento de la parrilla de la carrera del domingo de 78 vueltas.

La F1 apuesta a que añadir una prueba sprint en el trazado más angosto del calendario representará un desafío extremo para mecánicos y pilotos. Ante la alta probabilidad de autos de seguridad en carreras cortas a ritmo de clasificación, el nuevo formato podría traer un cambio en la dinámica de la competencia.

¿México estará en el calendario 2027 de la F1?

El Gran Premio de México se mantendrá en el calendario de la F1 2027 gracias al acuerdo de extensión. Este año sería el segundo del actual contrato vigente.

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se realizará en el último fin de semana de octubre como ya es costumbre del 29 al 31 de ese mes.