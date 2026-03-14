F1 cancela oficialmente Bahréin y Arabia; así queda el calendario 2026 para "Checo" Pérez

La situación en el Medio Oriente con los ataques desde Irán a territorios como Bahréin o Arabia Saudita han llevado a la cancelación oficial por parte de la Fórmula 1 de las carreras en Sakhir y Yeda, cuarta y quinta fecha del calendario 2026, mismas que no serán reemplazadas dejando a la temporada con 22 carreras.

Los equipos habían solicitado a la Fórmula 1 como máximo esta semana para definir el futuro de ambas carreras, esto ante la necesidad de enviar equipo a los circuitos, mientras que también era necesario rescatar otro que ya ha viajado vía marítima y redireccionarlo para las próximas carreras.

Arabia había intentado salvar su carrera asegurando que podrían mantener la seguridad, pero la tensión en la zona, sumados a los ataques cerca del circuito de Bahréin han condicionado cualquier posibilidad. Para la F1 era claro que las dos carreras de Medio Oriente debían realizarse o, sino, no habría ninguna.

Fórmula 1 buscó sedes europeas, pero el escaso tiempo para tener listos los circuitos condicionó cualquier posibilidad de tener nuevas sedes.

¿Cuándo reiniciará la F1 tras las cancelaciones en Bahréin y Arabia?

La Fórmula 1 disputará después del Gran Premio de China su tercera fecha del calendario en Suzuka, el Gran Premio de Japón, esto el 29 de marzo.

Posterior a esa carrera habrá una pausa de un mes por las cancelaciones antes del GP de Miami del 3 de mayo.

Así queda el calendario 2026 tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia