F1: Cambio de horario del GP de Miami 2026 ¿A qué hora corre Checo Pérez en México?

El Gran Premio de Miami ha sufrido un giro inesperado luego de que la FIA y la F1 anunciaron en conjunto un cambio de horario para la carrera del domingo, esto con la intención de verse lo menos afectados posibles por las tormentas eléctricas que se esperan para la tarde, por ello, la cuarta competencia del calendario para Sergio Pérez será más temprano.

A través de un comunicado oficial, se informó: “Tras las conversaciones entre la FIA, la FOM y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local, debido al pronóstico meteorológico que prevé tormentas de lluvia más intensas por la tarde, cerca de la hora de salida originalmente prevista”.

“Esta decisión se ha tomado para garantizar la menor interrupción posible de la carrera, asegurar la máxima ventana de tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de los pilotos, aficionados, equipos y personal”.

¿A qué hora será el GP de Miami de la F1 2026?

Con la modificación del horario del GP de Miami, la carrera iniciará a las 11 horas tiempo del centro de México.

Dado que la FIA ya había advertido de esta posibilidad y se declaró antes de la Q1 este margen, los equipos podrán realizar ajustes a la puesta a punto de sus monoplazas rompiendo el parque cerrado sin la necesidad de caer en penalizaciones de posiciones de parrilla.