Liguilla Clausura 2026: Tigres vs. Chivas - En vivo

Min 95 ¡Se acabó!

Tigres repite una dósis de golear en casa a Chivas, como hizo en la fase regular, y se irá a Guadalajara con la serie muy encaminada de su lado gracias a los dos goles de ventaja.



A Chivas no le queda de otra más que ganar por dos goles de diferencia para apelar a los criterios de desempate en el global para avanzar a las semifinales del torneo Clausura 2026, una misión que luce muy complicada después de lo mostrado en este partido, en el que echaron mucho de menos a sus seleccionados nacionales y a sus lesionados.