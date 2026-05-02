Liguilla Clausura 2026: Tigres vs. Chivas - En vivo
Tigres y Chivas abren la actividad de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 en el Estadio Universitario de Nuevo León
Comienza la liguilla
Con la visita de Chivas al campo de los Tigres comienza la liguilla del torneo Clausura 2026. El Guadalajara esta ante el desafío de afrontar esta fase sin cinco titulares que fueron requeridos por Javier Aguirre para comenzar trabajos con miras a integrar la lista final de convocados para el Mundial. Tigres no tendrá este problema, pues el técnico nacional no tocó su plantel.
Chivas llega a este compromiso como el segundo de la clasificación, mientras que Tigres cerró el calendario regular como el séptimo.
Tigres repite una dósis de golear en casa a Chivas, como hizo en la fase regular, y se irá a Guadalajara con la serie muy encaminada de su lado gracias a los dos goles de ventaja.
A Chivas no le queda de otra más que ganar por dos goles de diferencia para apelar a los criterios de desempate en el global para avanzar a las semifinales del torneo Clausura 2026, una misión que luce muy complicada después de lo mostrado en este partido, en el que echaron mucho de menos a sus seleccionados nacionales y a sus lesionados.
El zaguero de Tigres recibió la tarjeta después de derribar cerca del mediocampo a Ángel Sepúlveda. Es el cuarto amonestado de Tigres en la noche después de los cartones que vieron Aguirre, Gorriarán y Correa.
Chivas no ha podido generar más peligro en el campo rival. Le quedan cinco minutos de tiempo agreado para no irse con un marcador tan adverso a casa a buscar la victoria que les dé el pase a las semifinales.
Los aficionados de los Tigres rindieron un sonoro recibimiento cuando el francés André-Pierre Gignac ingresó al campo por Juan Brunetta. El francés está viviendo sus últimos partidos con los Tigres, con los que lleva una década en la que se convirtió en su máximo goleador.
Ángel Sepúlveda se perdió el segundo tanto de las Chivas después de lograr un remate desde el corazón del área a un tiro de esquina que apenas pasó por encima del marco de Nahuel Guzmán.
Rafael Guerrero sustituye a Jesús Angulo, autor del primer tanto de la velada de los felinos. Tigres también piensa en su partido de media semana en casa ante Nashville, en las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf.
El resultado parece corto después del despliegue ofensivo de los Tigres, que han realizado 15 remates, de los cuales nueve han ido a puerta. Chivas en cambio ha hecho ocho tiros, pero solo el del gol a puerta.
Otro veloz contragolpe, Sánchez cedió atrás a la llegada de Brunetta al área, pero el naturalizado mexicano remató a las gradas cuando parecía que sería el cuarto tanto de la noche.
Chivas busca parar la hemorragia haciendo cambios con la entrada de Miguel Gómez por Richard Ledezma y Yael Padilla por Efraín Álvarez.
Nuevo contragolpe de los felinos puso a Diego Sánchez con velocidad en el área y al llegar cerca del marco sacó un disparo que se fue a un lado del arco.
Juan Brunetta estuvo a unos centímetros de marcar el cuarto tanto con un disparo cruzado que apenas pasó a un lado de la meta de Chivas, que ahora sí está muy agoviado y echando de menos a todos sus seleccionados y lesionados.
Chivas recibe dos goles que hacen que se derrumbe todo a su alrededor, en dos minutos se les está escapando la eliminatoria, con el fresco recuerdo de que la vez anterior que estuvieron en este estadio perdieron 4-1 en la fase regular.
Diego Sánchez factura un gol en un veloz contragolpe en el que arrancó por el centro y Gorriarán lo habilitó para llegar al área y vencer a Whalley.
Juan Brunetta consuma la remontada con una soberbia anotación, con un remate de volea que mandó pegado al poste, donde Whalley fue incapaz de llegar para tapar. El pase al corazón del área fue de Fernando Gorriarán.
El zaguero brasileño Rómulo vuelve a recibir apoyo médico luego de sufrir un golpe en la cabeza por parte de Ricardo Marín. No hubo tarjetas.
Arranca la segunda mitad, en la que Tigres hizo el cambio de Francisco Reyes por Diego Sánchez.
Después del gol que marcó Ricardo Marín las Chivas no volvieron a tener un remate a puerta, mientras que los Tigres se fueron con un empate que supo a poco luego de que hicieron hasta seis disparos a meta, que obligaron a Óscar Whalley a ser figura para evitar la caída de su marco.
El árbitro pone fin al primer tiempo en un juego que Tigres vino en crecimiento después de verse en desventaja. Whalley fue puesto a prueba en varias ocasiones y evitó que el daño en el arco de las Chivas fuera mayor.
El arquero Óscar Whalley vuelve a ser factor al tapar abajo un disparo con dirección de meta de Rodrigo Aguirre. El arquero de Chivas, que apenas tenía unos minutos en el campeonato, ya es la figura del Rebaño Sagrado.
Jesús Angulo sube el tanto de la igualada al marcador con un poderoso frentazo a primer poste, después del cobro de un tiro de esquina de Juan Brunetta justo en el inicio del descuento.
El arquero Óscar Whalley logró su segunda salvada de la noche al lucirse con un lance para tapar un tiro libre de Brunetta que lucía peligroso.
El árbitro Vicente Reynoso señala una falta en el balcón del área de Chivas en una acción sobre Correa. Una buena opción para Juan Brunetta.
Las Chivas han sabido resistir el empujón de Tigres en busca de la igualada, tapando disparos a Diego Lainez y cortando pases en mediocampo.
Rodrigo Aguirre ve la primera tarjeta amarilla por una acción de juego peligroso; Omar Govea también vio otra por sus reclamaciones.
El portero de Chivas logró una gran atajada a un remate de Rodrigo Aguirre con dirección de gol.
El argentino Ángel Correa logra la primera acción con peligro en el marco rival, después de combinarse en una pared con César Araujo. El campeón del Mundo en Qatar 2022 quiso resolver con un disparo de zurda, que la zaga alcanzó a desviar para evitar una intervención Óscar Whalley, el reemplazo de Raúl Rangel en el marco.
El remendado cuadro de Chivas, ante las ausencias de sus seleccionados y lesionados, está haciendo un buen partido para controlar cualquier intento de Tigres de acercarse a su puerta.
El árbitro Vicente Reynoso Arce dio por válido el tanto de Marín ante los reclamos de los jugadores de Tigres, que se quejaban del pisotón a Rómulo que no fue valorado desde el VAR como una falta que anulara el tanto.
La sala del VAR tiene detenido el partido analizando una acción en la que Ricardo Marín pisa la pantorrilla de Rómulo al momento de controlar el balón antes de rematar a gol.
Ricardo Marín abre el marcador después de bajar con el pecho un largo pase de Omar Govea, se quita a un Rómulo y frente a Nahuel Guzmán, define con gran clase.
Richard Ledezma cae al césped después de un choque con Juan Brunetta, quien le tocó el rostro con el brazo; sin embargo, el jugador de las Chivas exageró la acción en busca de que se marcara una falta.
Chivas logra el primero de los saques de esquina, sin embargo fueron incapaces de generar peligro. Richard Ledezma es el jugador que más toca el balón por los rojiblancos.
Mucho ímpetu de ambos equipos, pero no son capaces de hilar pases que lleven el balón al área rival para generar peligro.
Chivas mueve el balón del centro del campo.
El Guadalajara también da a conocer al equipo con el que sale al campo del Volcán.
Tigres comparte en redes sociales el once con el que afrontará el partido:
Está será la quinta ocasión que Chivas y Tigres se enfrenten en la liguilla. Este es su historial:
Los felinos también llegarán un tanto mermados a este encuentro al no poder contar con Joaquim Pereira y con Ozziel Herrera debido a lesiones; sin embargo, lucen con una profundidad de banquillo que harán pesar menos sus ausencias.
El entrenador Gabriel Milito tendrá un gran desafío luego de que, además de los jugadores que le quitaron para ir a la concentración de la Selección Nacional -sin que eso implique que tengan un pase al Mundial seguro- perdió en los más recientes días a Daniel Aguirre y a Hugo Camberos debido a molestias físicas.
En los vestuarios de Tigres ya comienzan a prepararse rumbo al juego dándose ánimos ellos mismos. Los felinos tendrán a Diego Lainez y a Juan Brunetta, quienes pasaron de largo ante la mirada del Vasco Aguirre y no fueron considerados para estar en la convocatoria especial de jugadores de la Liga MX.
Al Rebaño Sagrado no le queda de otra más que no perder el foco, como dicen en sus redes sociales camino al Volcán, pues no contarán con jugadores clave como Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González , quienes fueron reducidos a ser porristas desde la concentración de los jugadores de la Liga MX en busca de quedar en la convocatoria final para el Mundial de Javier Aguirre.
Tigres abre las puertas del Estadio Universitario de Nuevo León para recibir a las Chivas, con el reciente antecedente de su duelo de la jornada 14 en el mismo campo que resultó en una goleada de los felinos 4-1, que los sacó de un mal momento y perfiló rumbo a la liguilla. A partir de ese resultado, Chivas mostró debilidades que a la postre le costaron ceder la cima de la clasificación en la última jornada.