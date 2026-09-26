¿Por qué el Acereros contra Bengalís es un duelo lleno de rivalidad en la NFL?

Realidades distintas son las que viven ambas franquicias, que se enfrentarán el próximo domingo en el Acrissure Stadium. Paso perfecto para los Bengals quienes con contundentes golpes autoritarios ante Tampa Bay, y una victoria ante una de las defensivas más sólidas del campeonato como lo es la de los Texans de Houston, levantan la mano como el candidato favorito para ganar su división.

Por otro lado los Steelers vienen de sufrir una derrota ante Nueva Inglaterra, en un juego caracterizado principalmente por su inoperancia ofensiva para mover las cadenas y recorrer de manera eficaz el campo contrario. Los equipos atraviesan etapas muy diferentes, en Cincinnati el gran presente tiene rostro de futuro, con un QB como Joe Burrow que carga talento y proyección, siempre y cuando las lesiones se lo permitan. De lado de Pittsburgh su presente se aferra a caminar de la mano con un QB que lleva tatuadas las glorias del pasado, que en algún punto proyectaron los mejores números en cuanto a yardas de pase, pero que ahora, Aaron Rodgers ha tenido problemas para superar el 50% de pases completos por partido en la actual temporada.

Bengals- Steelers y una rivalidad de más de 50 años



En noviembre de 1970, ambos equipos comenzaron a compartir división dentro de la Conferencia Americana. El hecho de enfrentarse dos veces por año fue alimentando una rivalidad que con el paso del tiempo se convertiría en una de las más tradicionales de la NFL. El primer capítulo llegó el 22 de noviembre de aquel año, cuando los Steelers superaron a los Bengals por 21-10, dando inicio a una historia que, más de cinco décadas después, acumula más de un centenar de enfrentamientos.

Una de las tantas batallas entre steelers y Bengals. Bengals

Con el paso de los años, Pittsburgh fue tomando ventaja en la serie y convirtió a Cincinnati en uno de sus rivales más frecuentes. Actualmente, los Steelers dominan el historial 72-41 en 113 enfrentamientos, además de haber ganado los dos únicos duelos de playoffs entre ambas franquicias. La rivalidad alcanzó uno de sus puntos más recordados en 2005, cuando Pittsburgh eliminó a Cincinnati por 31-17 en el Wild Card, en un partido marcado por la lesión de Carson Palmer.

A pesar de que los Steelers lucen más sólidos en defensiva tras sus dos primeros partidos, al permitir 565 yardas totales ante, 656 de los Bengals; el equipo felino es superior en ofensiva, con casi el doble de puntos anotados (53) que Pittsburgh (23). Pero los números se olvidan cuando hay cruces divisionales, en donde los Steelers cuentan con una racha de 33 victorias contra solo 9 derrotas desde el año 2007.

¿Cuándo y dónde ver el Cincinnati vs Pittsburgh?

El juego está programado para disputarse el domingo 27 de septiembre, en el Acrissure Stadium a las 11:00 horas. La transmisión se podrá seguir a través de los siguientes canales: En televisión se transmitirá por Fox, mientras que en streaming será a través de la plataforma de Fox One, que comparte transmisión y comentaristas con la señal tradicional.