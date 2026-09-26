¡YA ESTABA APRENDIENDO RUSO! Piojo Alvarado habla de su posible llegada al Spartak de Moscú

Roberto Carlos “Piojo” Alvarado bromeó diciendo que ya estaba aprendiendo ruso ante la posibilidad de fichar por el Spartak de Moscú, aunque aclaró que nunca recibió directamente una oferta del club de la Primera División de Rusia. El futbolista aseguró que todo quedó en rumores.

Durante los últimos días del mercado de fichajes se manejó la posibilidad de que el atacante dejara al Club Deportivo Guadalajara para incorporarse al conjunto ruso. Los reportes apuntaban a que la propuesta inicial no cumplía con las expectativas de las Chivas ni del propio jugador, por lo que se esperaba una segunda oferta.

Antes del partido de la Selección Nacional de México contra Colombia, correspondiente al primer amistoso del equipo después de la Copa del Mundo 2026, Alvarado fue cuestionado sobre la situación y habló sobre el supuesto interés del Spartak de Moscú.

Spartak de Moscú se habría interesado en el Piojo Alvarado. MEXSPORT

Piojo Alvarado asegura que nunca recibió una oferta

Con un comentario en tono de humor, el jugador mexicano señaló que incluso comenzó a aprender ruso ante la posibilidad de cambiar de equipo. Sin embargo, explicó que nunca tuvo conocimiento directo de una propuesta del conjunto de Moscú.

Alvarado indicó que desconoce si su representante tuvo conversaciones con Chivas o si el Spartak estableció contacto con el club. La información sobre el supuesto interés tampoco llegó directamente al futbolista, quien reconoció que la posibilidad le generaba ilusión.

Ya estaba aprendiendo Ruso. Creo que fueron solo los rumores. No sé si mi representante hablaría con Chivas o si el Spartak buscó a Chivas. Nunca me llegó a mí la posibilidad. Me ilusionaba y me movía, pero no pasó nada y estoy contento de estar en Chivas.

La posibilidad de concretar el movimiento no avanzó y el atacante permaneció en Guadalajara. Con ello, la plantilla dirigida por Gabriel Milito mantuvo a uno de sus principales elementos para continuar el Apertura 2026.

Alvarado mantiene un papel importante en Chivas

El futbolista se ha consolidado como una pieza habitual en el esquema del entrenador argentino. Durante el Apertura 2026 había disputado todos los minutos con Guadalajara hasta la décima jornada, cuando quedó fuera del partido contra Querétaro debido a su convocatoria con la Selección Nacional de México.

En total, Alvarado acumula 810 minutos en el torneo, además de cuatro goles y una asistencia. Sus números explican el papel que ocupa dentro del equipo y el peso que habría tenido una eventual salida durante los últimos días del mercado.

La situación con el Spartak quedó sin resolución y el mexicano continúa como parte del plantel rojiblanco, mientras Chivas mantiene su participación en el Apertura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito.