Semifinales de la Conference League: el Rayo Vallecano ante el reto europeo

La UEFA Conference League 2025-2026 entra en su fase decisiva. Tras superar unos cuartos de final llenos de sorpresas y remontadas, cuatro equipos se mantienen en pie con el sueño de levantar el trofeo el próximo 27 de mayo.

De entrada, hay una cita con la historia en Vallecas, pues el Rayo Vallecano sigue viviendo un sueño. El conjunto franjirrojo clasificó a unas semifinales de competencia europea por primera vez en su centenaria historia. Tras eliminar al AEK de Atenas con un global sólido, los de Vallecas se medirán al Racing de Estrasburgo, equipo que actualmente destaca por tener una de las plantillas más jóvenes del Viejo Continente, con un promedio de edad cercano a los 23 años.

El equipo francés llega tras una remontada espectacular ante el Mainz, demostrando que su feudo, el Stade de la Meinau, es un territorio hostil para cualquier rival. La prensa deportiva destaca la importancia de sacar un buen resultado en el Estadio de Vallecas el 30 de abril, antes de viajar a tierras francesas para la vuelta.

Los aficionados del Palace se pintan solos en cada partido. X: @CPFC

En esta antesala para el juego por el título de la Conference League europea hay un duelo de altos vuelos, pues en la otra llave, el Shakhtar Donetsk busca reafirmar su estatus de equipo de Champions en el tercer torneo en importancia del Viejo Continente. Los ucranianos sellaron su pase tras arrollar al AZ Alkmaar con un contundente 5-2 global, mostrando un futbol ofensivo que despierta interés.

Sin embargo, el Crystal Palace no se queda atrás. El equipo de la Premier League superó a la Fiorentina en una eliminatoria física y táctica, confirmando que los clubes ingleses son los grandes favoritos al título. El choque entre la técnica del Shakhtar y la potencia del Palace promete ser uno de los mejores espectáculos del futbol europeo para el cierre de esta temporada.