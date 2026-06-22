De la euforia a la incredulidad: El empate de Cabo Verde irrumpe propuesta de matrimonio

La segunda jornada del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 tuvo un momento particular en el Estadio Miami donde se registró una propuesta de matrimonio en las gradas del inmueble cuando la selección de Uruguay tenía la ventaja en el marcador sobre Cabo Verde.

La propuesta ocurrió en el segundo tiempo, mientras el equipo dirigido por Marcelo Bielsa tenía la ventaja en el marcador 2-1 luego de haberse recuperado tras arrancar abajo. En ese lapso, un seguidor uruguayo se arrodilló para pedir matrimonio a su pareja en las gradas. Segundos después de recibir el ansiado “sí” y en el momento preciso en que se colocaba el anillo de compromiso, un gol de Cabo Verde, que significaba el empate, arruinó su momento que estaba siendo observado por las gradas.

El zaguero Mathías Olivera perdió la posesión del balón ante el delantero Hélio Varela, quien superó al guardameta Fernando Muslera para igualar el marcador.

La secuencia fue captada en diversos teléfonos. Mientras que en un inicio la pareja estaba feliz por el momento, rápidamente su rostro cambió al ver como Uruguay era empatado en la parte final del partido y, con ello, se complicaban su clasificación a la siguiente ronda esperando ahora al último cotejo.

El director técnico de Uruguay señaló en la conferencia posterior del partido que, en su análisis, su equipo merecía los tres puntos.

“Haber empatado dos partidos que eran ganables duele; es más, creo que no hay duda de que merecimos ganar el partido con Arabia y el partido de hoy. Aun con los goles que recibimos, los deberíamos haber ganado”, dijo en la conferencia de prensa.

¿Cuándo es el próximo partido de Uruguay en el Mundial 2026?

La Selección de Uruguay disputará su tercer encuentro del certamen el próximo viernes 26 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara, enfrentando a España, actual líder del sector en uno de los considerados mejores partidos de la primera fase.

El equipo sudamericano acumula dos puntos tras dos fechas y requiere de una victoria para asegurar su acceso a la ronda de los mejores 32 para controlar completamente su suerte.