EU niega visas mundialistas a una parte de la delegación iraní; acusan “discriminación”

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "trato discriminatorio" después de que varios miembros de la delegación del país no obtuvieran visados para viajar al Mundial 2026,

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la participación de Irán en la Copa del Mundo llegó a ponerse en duda y la tramitación de los visados para su delegación se demoró hasta el punto que trasladaron su campo base de Estados Unidos a México.

En la víspera, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en el país norteamericano, donde Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos.

¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de futbol?", respondió en la red social X la embajada de Irán en Turquía.

En su mensaje, la misión diplomática denunció que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".

Mehdi Taj, presidente de la Federación iraní de futbol. Foto: Generada con IA.

Presidente de la Federación iraní de futbol, aún sin visa

Según varios medios iraníes, entre ellos la web deportiva Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, no ha obtenido visado.

La selección iraní viaja el sábado a España, desde donde tomará otro avión rumbo a México, su campamento base y donde se espera que llegue el domingo.

Irán fue uno de los primeros equipos en clasificarse al Mundial 2026, pero su participación ha estado en seria duda en los últimos meses desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra ese país el 28 de febrero.

Las dudas sobre la concesión de los visados llevó a un cambio de campamento base, inicialmente previsto en Tucson (Arizona, Estados Unidos) y finalmente trasladado a Tijuana, en México, cerca de la frontera estadounidense.

El combinado iraní debe debutar en el torneo el 15 de junio en Los Ángeles, ciudad que albergará también el duelo ante Bélgica seis días después, el 21. El cierre en el grupo será el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

Unas horas después de haber confirmado que su país dejaría entrar a los futbolistas iraníes, Estados Unidos anunció nuevos ataques contra ese país, a pesar del alto el fuego teóricamente en vigor desde el 8 de abril.

Con información de AFP.

*mcam