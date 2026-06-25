Esposa de Raúl Jiménez denunció agresión de aficionado en Estadio CDMX
Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, denunció la agresión que hizo un aficionado a un integrante de la Selección Mexicana
Cuando todo era alegría tras la victoria de México sobre Chequia y el homenaje a Guillermo Ochoa, apareció un hecho que manchó el partido de este miércoles en el Estadio CDMX. La esposa de Raúl Jiménez, Daniela Basso, denunció a través de redes sociales la agresión que sufrió un familiar, cuando alguien le arrojó un vaso de cerveza lleno.
“Este tipo aventó una cerveza llena y descalabró a un familiar. Que falta de respeto, habiendo niños también”, denunció Basso en redes sociales, adjuntando el video en el que enfoca a un aficionado con la playera de México.
Raúl Jiménez compartió la historia de su pareja en Instagram y pidió “que no vuelva a ir a un estadio”. En otra publicación en la red social, comentó: “Ojalá los ubiquen y se haga algo”.
En un testimonio, Daniela Basso indicó que ella y un acompañante se encuentran bien, pero el golpe lo recibió un familiar de otro de los jugadores de la Selección Mexicana.
“Espero que a este tipo no lo dejen entrar nunca y entiendo que es una celebración, que están muy emocionados, pero la manera que estuvieron esas personas específicamente, este señor, fue muy agresiva”, señaló.
México volverá a jugar en el Estadio CDMX, cuando dispute los Dieciseisavos de final el próximo martes 30 de junio, a las 19:00 horas.