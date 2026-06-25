Esposa de Raúl Jiménez denunció agresión de aficionado en Estadio CDMX

Cuando todo era alegría tras la victoria de México sobre Chequia y el homenaje a Guillermo Ochoa, apareció un hecho que manchó el partido de este miércoles en el Estadio CDMX. La esposa de Raúl Jiménez, Daniela Basso, denunció a través de redes sociales la agresión que sufrió un familiar, cuando alguien le arrojó un vaso de cerveza lleno.

“Este tipo aventó una cerveza llena y descalabró a un familiar. Que falta de respeto, habiendo niños también”, denunció Basso en redes sociales, adjuntando el video en el que enfoca a un aficionado con la playera de México.

Daniela Basso entendió la euforia, pero resaltó la forma en que estuvo un aficionado Eduardo Jiménez

Raúl Jiménez compartió la historia de su pareja en Instagram y pidió “que no vuelva a ir a un estadio”. En otra publicación en la red social, comentó: “Ojalá los ubiquen y se haga algo”.

En un testimonio, Daniela Basso indicó que ella y un acompañante se encuentran bien, pero el golpe lo recibió un familiar de otro de los jugadores de la Selección Mexicana.

“Espero que a este tipo no lo dejen entrar nunca y entiendo que es una celebración, que están muy emocionados, pero la manera que estuvieron esas personas específicamente, este señor, fue muy agresiva”, señaló.

México volverá a jugar en el Estadio CDMX, cuando dispute los Dieciseisavos de final el próximo martes 30 de junio, a las 19:00 horas.