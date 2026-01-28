¡Ya lo esperan en Coapa! Raphael Veiga no jugó con el Palmeiras y está listo para el América

Fue un partido intenso entre el Atlético Mineiro y el Palmeiras con empate 2-2 en la Arena do Galo, en Belo Horizonte. Al margen del resultado que ubica a ambos antagonistas en la media tabla del Brasileirao, llamó la atención que Raphael Veiga, en el radar del América, no haya disputado minutos con el Palmeiras. El mediocampista paulista ya tiene las maletas listas y su boleto de avión para la CDMX.

El reloj del mercado de contrataciones no conoce el descanso, y en las oficinas de Coapa la luz se mantiene encendida. La directiva del América, en plena sacudida por la salida de Diego Ramírez de la dirección deportiva, está sumergida en una partida de ajedrez en la que precisamente el tiempo es un enemigo implacable. A estas alturas, para nadie del ámbito de la Liga MX es un secreto que el objetivo se llama Raphael Veiga.

El talentoso jugadora brasileño es la pieza maestra que las Águilas buscan para, primero, enderezar el inicio del Clausura 2026 y, después, gobernar el torneo mexicano. En el espectro internacional, al América le espera el desafío de la Concacaf Champions Cup. La urgencia es palpable, pues el cierre de su incorporación depende de una transferencia millonaria. Su incorporación se dio por una decisión de alto voltaje que trastocará parte del plantel actual para construir una versión más poderosa para el futuro.

Pero hay motivos para el optimismo. Según la información que ha podido obtener este medio, la parte más compleja del rompecabezas ya está encajada. El América selló un acuerdo verbal con el jugador. Veiga, seducido por el proyecto y la vitrina de Coapa, dio su palabra y se convirtió en un agente catalizador. Fue su deseo y su presión lo que terminó por doblegar al Palmeiras, que abrió las puertas a una negociación que hasta hace no muchos días se antojaba imposible.

Las conversaciones entre ambos equipos involucrados han entrado en una fase "muy buen camino", con un clima de confianza. En el Nido, el optimismo es unánime. La llegada de Veiga está a unas cuantas firmas de concretarse, prometiendo revolucionar el once inicial, así como toda la atmósfera de un equipo dispuesto a apostar alto. El tablero está casi listo para darle la bienvenida al nuevo referente del América.