España vuelve a México tras 40 años: la herida de 1986 que Lamine Yamal busca sanar en el Mundial

Cuarenta años después, La Roja de España vuelve a México, el país del que partió con el corazón roto después de quedarse a un paso de las semifinales del ya lejano Mundial de 1986. Aquellos fueron los años en los que el equipo era reconocido como La Furia, mote que se refinó con el paso de los años en los que se unieron al selecto coro de monarcas mundiales y ahora ocupan un sitio en la mesa de los favoritos al título del Mundial de 2026.

Los lazos de España con México tienen las más profundas raíces que rompen el techo del ámbito del futbol, un vínculo que tiene muchas planas en la historia de la humanidad. En el ámbito mundialista, esta será la segunda ocasión que España tenga partidos del máximo torneo en territorio nacional luego de que para la edición de México 1970 no se clasificó a la justa.

Dentro de las paredes del Estadio Cuauhtémoc de Puebla quedó el último recuerdo amargo de aquella expedición española en un Mundial, cuando empataron en el tiempo regular y extra 1-1 con Bélgica y perdieron 5-4 en la tanda de penales. La furia de La Roja se convirtió en llanto al quedarse a un paso de firmar un viaje a las semifinales y con ello su mejor actuación histórica hasta que consumaran la conquista del título de Sudáfrica 2010 con su generación dorada.

Lamine Yamal lidera la nueva generación dorada de España

El joven extremo Lamine Yamal ahora lidera la vuelta a México de los ibéricos, que volverán a jugar en Guadalajara, sede en la que hace 40 años tuvieron su presentación con la única derrota oficial que sufrieron en el torneo con un 1-0 ante Brasil y luego dejaron una estampa inolvidable con un triunfo 2-1 ante Irlanda del Norte.

Monterrey y Querétaro fueron las otras sedes en las que ganaron peso para ser considerados como una de las revelaciones del certamen, primero, en suelo regio, con una goleada de 3-0 sobre Argelia y poco después con uno de los mejores partidos que hayan dado en su historia con la goleada de 5-1 sobre Dinamarca en los octavos de final, con la memorable actuación de Emilio “El Buitre” Butragueño con cuatro dianas.

El Estadio Guadalajara, que no existía en 1986, ahora será el testigo silencioso de la vuelta de La Roja de Yamal como líder del Grupo H (con cuatro unidades) cuando se mida a la desesperada garra charrúa uruguaya, que llega presionada tras dos empates en el Mundial.

España quiere saldar cuentas pendientes en México

Con la historia en el fresco recuerdo y el ambiente tapatío, la selección de Luis de la Fuente llegó a México y se sintió como en casa con un gran recibimiento. A 40 años de distancia, tendrán en sus manos el darse el consuelo de buscar un triunfo que les asegure el primer sitio de su sitio y los confirme como un equipo con el peso de ser un favorito para llegar más allá de las semifinales frustradas de 1986, sino más lejos y pelear por la segunda estrella en su historia.

¿Cuáles fueron los partidos de jugó España en México 1986?

Fase de Grupos (Grupo D)

01 de junio de 1986 | España 0–1 Brasil (Guadalajara)

07 de junio de 1986 | España 2–1 Irlanda del Norte (Guadalajara)

12 de junio de 1986 | España 3–0 Argelia (Nuevo León)

Octavos de final

18 de junio de 1986 | España 5–1 Dinamarca (Querétaro)

Cuartos de final

22 de junio de 1986 | España 1–1 Bélgica (Puebla) (Bélgica avanzó tras ganar 5–4 en la tanda de penaltis)