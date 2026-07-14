Efraín Juárez queda eliminado de la Champions League; Győri ETO cae ante Víkingur Reykjavík

La aventura de Efraín Juárez en la UEFA Champions League llegó a su fin antes de lo esperado. El Győri ETO de Hungría, dirigido por el entrenador mexicano, fue eliminado en la primera ronda de clasificación tras caer con marcador global de 3-2 frente al Víkingur Reykjavík de Islandia.

El conjunto húngaro no logró remontar la desventaja de 1-0 sufrida en el encuentro de ida y se despidió del torneo continental apenas en su primera serie eliminatoria.

Győri ETO no pudo remontar en casa

Con el apoyo de su afición, el Győri ETO salió obligado a buscar la victoria para mantenerse con vida en la competición. Sin embargo, pese a generar oportunidades y asumir el protagonismo del partido, el equipo de Efraín Juárez no encontró el resultado necesario para avanzar a la siguiente fase.

La derrota en Islandia terminó siendo decisiva en una eliminatoria que dejó al club húngaro sin opciones de seguir peleando por un lugar en la fase principal de la Champions League.

La eliminación representa un golpe para el estratega mexicano, quien llegó al futbol de Hungría con el objetivo de consolidar un proyecto competitivo y disputar el torneo de clubes más importante de Europa.

El exentrenador de Atlético Nacional vivió apenas su debut oficial en la Champions League durante el partido de ida, pero su primera experiencia en el certamen concluyó de manera prematura.

Ahora buscará revancha en otras competencias

Tras quedar fuera de la Champions League, el Győri ETO enfocará sus esfuerzos en la liga húngara y en las competiciones europeas a las que pueda acceder conforme al reglamento de la UEFA, debido a que ahora intentará de hacerse de un lugar en la Conference League.

Por su parte, Efraín Juárez tendrá la misión de levantar el ánimo del equipo y mantener el crecimiento de un proyecto que todavía afronta una temporada llena de retos.