España arrasó a Austria y vuela a Octavos de final del Mundial 2026

España lució dominante, supo contrarrestar el ímpetu que puso Austria al inicio para arrasarlos 3-0 y avanzar a los Octavos de final del Mundial 2026, donde ahora espera al ganador del cruce entre Portugal y Croacia. El Estadio de Los Ángeles tuvo un aforo de 70 mil 492 aficionados.

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España avisó del peligro desde el minuto 1, con un robo de balón de Lamine Yamal en su área para armar el contragolpe, que él mismo terminó con un disparo que fue atajado por Alexander Schlager.

La cadena de Batman que portó Lamine Yamal Reuters

Austria salió respondón y empezó a tomar posesión del balón. Al 17’, estuvo cerca de abrir el marcador. Marcel Sabitzer envió un servicio al área y Michael Gregoritsch estuvo a centímetros de rematar de cabeza; el delantero se preocupó más por la marca y no pudo saltar lo suficiente.

Después, España tomó el mando de las acciones. Dani Olmo hizo una genialidad en el área, al arrastrar el esférico, pero Stefan Posh salió con todo para mandar el balón a tiro de esquina. Enseguida, Marc Cucurella envió su remate al fondo; el portero austriaco se quejó de un contacto. El árbitro anuló la anotación.

Mikel Oyarzabal remató sin que el arquero no pudiera hacer nada para hacer el 1-0 al 36' del España - Austria del Mundial 2026 Reuters

El agobio se intensificó. Mikel Oyarzabal se quitó a rivales y mandó un disparo cruzado que rechazó el arquero con la mano izquierda al 32’.

España 1 – 0 Austria. Cucurella mandó un servicio al área que Mikel Oyarzabal remató de primera intención para sacudir las redes al 36.

‘La Roja’ estuvo a punto de hacer el segundo. Tiro libre de Alex Baena que fue al travesaño y Lamine Yamal contrarremató, pero el arquero Schaler detuvo el envío con el estómago en tiempo añadido.

Pedro Porro marcó el España 2 - 0 Austria con este certero remate de cabeza al 66'. Reuters

ESPAÑA VS AUSTRIA (SEGUNDO TIEMPO)

España siguió con su dominio, pero no estuvo fino en el ataque. Ante ello, Austria respondió y Sasa Kalajdzic le dio un susto, al rematar de cabeza, pero su balón se fue por encima del arco al 61’

España 2 – 0 Austria. El agobio continuó para ‘La Roja’ y tuvo su recompensa. Tras una serie de toques, Alex Baena mandó un servicio al área para que Pedro Porro rematara de cabeza al 66’.

Mikel Oyarzabal marcó su doblete con este remate de pierna derecha, lo que significó el España 3 - 0 Austria del Mundial 2026 Reuters

España 3 – 0 Austria. Servicio preciso de Cucurella, Oyarzabal llegó solo por el centro y remató a placer de pierna derecha para finiquitar el partido al 89’ y avanzar a los Octavos de final del Mundial 2026.