Con dos juegos en Lusail, España inicia  su ruta rumbo a Guadalajara

La Selección de España comenzará su camino rumbo a Guadalajara con un arranque cargado de simbolismo: sus dos primeras paradas internacionales serán en el escenario donde se disputó la final del Mundial de Qatar 2022. Desde Lusail, el trayecto llevará directamente a México, ciudad en la que España cerrará la fase de grupos en busca del primer lugar del Grupo H.

España disputará el 27 de marzo la Finalissima ante Argentina, vigente campeona del mundo y de la Copa América, y tres días después, el 30 de marzo, enfrentará a Egipto en partido amistoso. Ambos encuentros se jugarán en el Estadio de Lusail, con capacidad para 80,000 espectadores, luego de que la Real Federación Española de Fútbol confirmara el cambio de sede del amistoso, originalmente programado en el estadio Ahmed bin Ali.

El doble compromiso en Lusail no es un detalle menor. Se trata del recinto más reconocido del futbol internacional reciente, la sede de la final del Mundial de 2022, donde Argentina venció a Francia y levantó su tercera Copa del Mundo, tras las obtenidas en 1978 y 1986. Un estadio que quedó marcado como referente histórico del futbol moderno y que ahora será el punto de partida del camino español.

Para la Selección de España, actual campeona de Europa, iniciar su preparación mundialista en ese escenario representa un arranque de máxima exigencia, tanto por los rivales como por el contexto simbólico del estadio. No se trata solo de partidos de preparación, sino de una primera medición en un entorno de alta presión internacional.

Tras estos compromisos en Qatar, España pondrá la mira de lleno en el arranque del Mundial, cuyo calendario ya está definido, aunque es probable que en las próximas semanas se anuncien más partidos de preparación antes de iniciar formalmente su camino en Estados Unidos y México.

La aventura mundialista para España comenzará el 15 de junio en Atlanta, donde debutará frente a Cabo Verde. Seis días después, el 21 de junio, volverá a jugar en Atlanta, esta vez ante Arabia Saudita, en el segundo partido de la fase de grupos, con la intención de encaminar su clasificación.

El cierre llegará el 26 de junio, ya en Guadalajara, cuando España enfrente a Uruguay en el último partido del Grupo H, un duelo que se perfila como decisivo y en el que la selección española buscará asegurar el primer lugar del sector. Ese encuentro marcará el punto de conexión entre el arranque simbólico en Lusail y la culminación de la fase inicial en suelo mexicano.

De la final del último Mundial al cierre de grupo en Guadalajara, el recorrido de España está trazado con claridad: empezar en el estadio donde se levantó la Copa del Mundo y terminar en México, con el objetivo de avanzar como líder del Grupo H. Un camino que combina historia, exigencia y una ruta internacional que tendrá a Atlanta y Guadalajara como puntos clave del Mundial.