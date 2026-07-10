¡Pizarro rompe el silencio! Tigres acepta el fuerte interés de River Plate por Ángel Correa

El futuro de Ángel Correa en Tigres continúa siendo una incógnita. Ante el interés de River Plate por fichar al delantero argentino, el entrenador Guido Pizarro reconoció que las negociaciones existen, aunque dejó claro que, por ahora, el atacante sigue enfocado en el conjunto felino.

El estratega aseguró que ningún entrenador quisiera perder a un futbolista de la calidad de Correa, quien se ha convertido en una pieza importante del equipo, pero reconoció que la magnitud del interés de River refleja el nivel del campeón del mundo.

Ningún entrenador quisiera dejarlo ir. Sabemos que es un jugador fundamental y que un club como River lo quiera venir a buscar, y de los números que se está hablando, habla de la magnitud del jugador que es. Pero yo, como persona, siempre trato de escuchar a los jugadores, desde su sentir. Y a mí, como entrenador, me ocupa que el equipo sea competitivo. Creo que hoy contamos con él, es una opción real lo que se está hablando, pero me ocupa que nosotros enfoquemos lo que tenemos que hacer y que el equipo inicie de buena manera", declaró Pizarro.

El técnico también destacó la actitud del atacante argentino durante los entrenamientos, al asegurar que se ha comportado con total profesionalismo pese a los rumores sobre una posible salida rumbo al futbol argentino.

Sinceramente, son temas que está tratando la directiva. Desde el primer día Ángel se ha comportado como un ejemplo de profesionalismo y así se está manejando. Después es una opción real y dependerá de los clubes. A mí me ocupa que el equipo trabaje, compita y prepare el inicio del torneo de la mejor manera", agregó.

Mientras continúan las conversaciones entre las directivas de Tigres y River Plate, el futuro de Ángel Correa sigue sin definirse. Por ahora, el delantero permanece concentrado con el equipo regiomontano de cara al arranque del Apertura 2026.