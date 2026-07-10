Confirman en Pumas que Víctor Arteaga perfila a ser el nuevo refuerzo 

Antonio Sancho, Vicepresidente deportivo de los Pumas, confirmó al mediocampista Víctor Arteaga como el próximo fichaje rumbo al torneo Apertura 2026.

"Sí, está en el proceso, está en exámenes médicos. Pero bueno, la idea es también integrarlo un poco con la baja de César Garza, viene a cubrir esa posición", indicó el directivo en conferencia de prensa, en las instalaciones de Cantera.

El contención de 22 años llega procedente del Toluca. Cuenta con buenas referencias tras dos juegos en Primera División y con actividad en la Concacaf Champions Cup.

Durante la presentación de los refuerzos Cristian Chicote Calderón y Sebastián Córdova, Antonio Sancho también indicó que Pumas busca a otro elemento además de Víctor Arteaga.

"Y como lo mencionaba el Tano Solari ayer, también es bueno que tenemos la plaza de extranjero. Estamos viendo a otro jugador que pueda venir y así fortalecer el plantel que creo que está bastante fuerte, pensando en buscar ese título tan anhelado".

Y para terminar de despejar el humo de los rumores del mercado de fichajes, Sancho manifestó que Oussama Idrissi no está en el radar, mientras que Robert Morales se mantiene en Pumas según lo estipulado en su contrato, hasta finales del 2026 hacer válida la opción de compra.

Respecto a los recién llegados a la Cantera de los Pumas, el mediocampista Sebastián Córdova y el lateral Cristian Calderón vieron su bienvenida.

"Tuvimos dos bajas, la de Jordan Carrillo y la de César Garza, nos dimos a la tarea de reemplazar a esos jugadores, afortunadamente creo que encontramos jugadores de calidad, mexicanos que están en muy buena edad y en gran momento en su carrera.

Sabemos que van a venir a aportar a la institución.

"Llegan ahora para estar con nosotros y tratar de conseguir lo que todos queremos, la octava estrella. Nos quedamos tan cerca, bienvenidos y felicidades".

¿Por qué se fue Efraín Juárez?

Al ser cuestionado por la salida de Efraín Juárez de la dirección técnica, Antonio Sancho fue tajante para explicar concurrido con el hoy entrenador del Györi ETO FC de Hungría.

"No me toca ni corresponder decirlo, hay que preguntárselo a él. Creo que los ciclos se cierran y hoy se abre otro ciclo y la ilusión sigue siendo la misma, buscar el campeonato. Me van a seguir juzgando por los resultados que tengamos y no por lo que pasó. Ya pasó el torneo (subcampeones) y ahora nos van a juzgar a partir del primer partido que tengamos, seguimos con el mismo objetivo: ser campeón y por eso se está fortaleciendo otra vez a los equipos varonil y femenil".