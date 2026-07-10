Shohei Ohtani se perderá el Juego de Estrellas por molestias en la rodilla

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas tendrá una ausencia de enorme peso. Shohei Ohtani, la máxima figura de los Los Angeles Dodgers, no participará en el Clásico de Media Temporada debido a una molestia persistente en la rodilla izquierda, una decisión tomada para priorizar su recuperación de cara al resto de la temporada.

Aunque el japonés había sido elegido sin problemas para formar parte del roster de la Liga Nacional, el cuerpo médico de los Dodgers y el propio pelotero determinaron que lo más prudente era evitar cualquier riesgo y aprovechar el receso para permitir que la articulación sane por completo.

La ausencia representa un golpe importante para el espectáculo, ya que Ohtani es, desde hace varios años, el rostro más reconocido del beisbol mundial. Su capacidad para impactar tanto con el bat como desde el montículo lo ha convertido en uno de los jugadores más populares del planeta y en un imán para los aficionados cada vez que pisa un estadio.

En esta campaña, el japonés ha vuelto a ser pieza fundamental para los Dodgers, encabezando la ofensiva del equipo y manteniéndose como uno de los principales candidatos al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Además, ha continuado con su regreso paulatino como lanzador, una faceta que había quedado en pausa tras la cirugía que enfrentó hace un par de temporadas.

La organización angelina prefirió no exponerlo en un encuentro de exhibición, considerando que la segunda mitad del calendario será determinante en la pelea por el liderato del Oeste de la Liga Nacional y, posteriormente, en la búsqueda de una nueva Serie Mundial.

El descanso adicional permitirá que Ohtani tenga varios días sin actividad competitiva antes de reincorporarse al equipo una vez concluido el receso del Juego de Estrellas, con la expectativa de que pueda volver sin limitaciones físicas.

Duro golpe al clásico de media temporada

Más allá del impacto deportivo, su ausencia también será sensible para las Grandes Ligas desde el punto de vista comercial. El japonés suele ser uno de los principales atractivos del evento, tanto por la cantidad de aficionados que genera como por el interés internacional que despierta cada una de sus actuaciones.

Ahora será otro pelotero quien ocupe su lugar en el roster de la Liga Nacional, mientras que Shohei Ohtani permanecerá enfocado en su recuperación. Los Dodgers confían en que la decisión de perderse un solo partido de exhibición ayude a tener a su principal estrella en plenitud física para la recta final de una temporada en la que las aspiraciones del club siguen siendo las más altas.