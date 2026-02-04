Escándalo en la NBA: Estrella de los Lakers es suspendida por agredir a mascota de Wizards

La NBA tomó cartas en el asunto tras un episodio que rompió con la deportividad esperada en las duelas estadounidenses. Este miércoles, la liga anunció de forma oficial la suspensión de un partido sin goce de sueldo para el alero de Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes. La medida disciplinaria surge como consecuencia directa de una agresión física cometida por el jugador contra la mascota de los Washington Wizards.

El desafortunado evento ocurrió el pasado viernes, justo durante las presentaciones previas al encuentro donde los Lakers aplastaron a los capitalinos con un marcador de 142-111. Mientras el ambiente en la Capital One Arena se preparaba para el salto inicial, Hayes empujó de manera injustificada al animador del equipo local. Aunque en el momento el acto no pasó a mayores dentro de la duela, las oficinas de la liga en Nueva York revisaron las imágenes y determinaron que la conducta del joven de 25 años fue inaceptable.

IMPACTO EN LA ROTACIÓN DE LOS LAKERS ANTE LOS 76ERS

La ausencia de Jaxson Hayes llega en un momento donde cada pieza cuenta para el esquema de la escuadra angelina. El alero estadounidense cumplirá su castigo este jueves, justo cuando los Lakers reciban en casa a los Philadelphia 76ers. Esta baja obligará al cuerpo técnico a ajustar su rotación, perdiendo momentáneamente a un elemento que aporta energía saliendo desde el banquillo.

Jaxson Hayes encestando tras una colada. AFP

En lo que va de la actual temporada, Hayes registró números sólidos para su rol en el equipo, con un promedio de 6.4 puntos y 3.8 asistencias por partido. Más allá de las estadísticas, su presencia física en la pintura es un activo que el equipo de Los Angeles echará de menos en su próximo compromiso. La sanción económica que acompaña a la suspensión también representa un golpe directo al bolsillo del jugador, reforzando el mensaje de la NBA sobre el respeto hacia todo el personal que forma parte del espectáculo, incluyendo a las mascotas.

UN EPISODIO INUSUAL QUE ENCIENDE LAS REDES SOCIALES

Este tipo de sanciones no suelen ser comunes en el basquetbol profesional, lo que provocó que el nombre de Jaxson Hayes se volviera tendencia rápidamente. El empujón a la mascota de los Wizards se suma a la lista de momentos extraños en la carrera del alero, quien ahora deberá enfocarse en retomar el nivel mostrado en la victoria de la semana pasada en Washington.

Jaxson Hayes celebrando con Lakers. AFP

La liga fue enfática al señalar que el comportamiento de los atletas debe ser ejemplar tanto con sus rivales como con los trabajadores de los estadios. Mientras los Lakers se preparan para enfrentar a Filadelfia sin uno de sus hombres de confianza, la atención sigue puesta en cómo este tipo de indisciplinas afectan la imagen de una de las franquicias más importantes del mundo. Por ahora, Hayes verá el partido desde las tribunas, esperando reintegrarse al plantel una vez que su sanción expire.