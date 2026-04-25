Tottenham sigue con vida: vence a Wolves pero no sale del descenso en la Premier League

El Tottenham Hotspur consiguió un triunfo vital en la recta final de la Premier League tras imponerse 1-0 al Wolverhampton Wanderers, resultado que mantiene con vida sus aspiraciones de salvación.

A pesar de la victoria, los Spurs llegaron a 34 puntos y permanecen en la posición 18 de la tabla general, aún dentro de la zona de descenso cuando restan cuatro jornadas por disputarse.

El gol del triunfo cayó al minuto 82 por conducto de João Palhinha, quien apareció en el momento clave para evitar que su equipo se hundiera más en la parte baja.

West Ham toma oxígeno en la pelea por no descender

En otro resultado clave por la permanencia, el West Ham United derrotó 2-1 al Everton FC, sumando tres puntos de oro en la lucha por no descender.

West Ham venció al Everton y se mantiene fuera de la zona de descenso REUTERS

Con este resultado, West Ham llegó a 36 unidades y se ubica en la posición 17, apenas fuera de la zona roja y con una ligera ventaja sobre el Tottenham en el cierre del campeonato.