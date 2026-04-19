Chivas y América no se mudarían de estadio en la Liguilla

Contrario a lo señalado semanas atrás, Chivas y América podrían mantenerse en el Estadio Akron y Banorte durante cada uno de sus partidos correspondientes a la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX; FIFA concedería permiso especial para ambos conjuntos.

En un inicio, se había compartido que para el Mundial 2026, FIFA exigía que cada uno de los 16 estadios que serán sede en la justa deberían pausar completamente su actividad 1 mes antes de recibir su primer partido, por lo que América debería salir -nuevamente- del Coloso de Santa Úrsula a partir de las Semifinales, mismo caso para Chivas, quienes no cuentan con una segunda casa completamente definida.

Fue durante la transmisión del partido entre América y Toluca -mismo en el que Pantera Zúñiga falló de manera impresionante- donde los comentaristas de TUDN aseguraron que ninguno de los dos equipos más ganadores del futbol mexicano deberían de abandonar su estadio durante la Fiesta Grande, sin embargo, aún se espera la decisión final por parte de FIFA.

Chivas ya cuenta con su boleto asegurado a Liguilla a dos Jornadas del final; América con ventaja. Mexsport

Chivas ya cuenta con su boleto completamente amarrado a la Liguilla y busca terminar como líder del torneo, mientras que América está a 4 puntos de asegurar su sitio por contender a un nuevo título en el futbol mexicano.

Calendario de la Liguilla del Clausura 2026

Con la serie de Cuartos de Final disputándose con un calendario distinto a lo habitual por la participación de los mexicanos en la Concachampions 2026, estas son las fechas de cada una de las series rumbo a un nuevo título de Liga MX:

Cuartos de Final ida / sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Cuartos de Final vuelta / sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Semifinal ida / miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

Semifinal vuelta / sábado 16 y domingo 17 de mayo.

Final ida / jueves 21 de mayo.

Final vuelta / domingo 24 de mayo.

El Clausura 2026 de la Liga MX no tendrá fase de Play-in ni Repechaje. Mexsport

BFG