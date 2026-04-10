¡Escándalo Africano! Senegal goleó a Marruecos entre sospechas de 'cachirules' en el Sub-15

El Campeonato Africano Escolar Sub-15 ha causado polémica. Lo que debía ser una fiesta del fútbol formativo en Zimbabue se convirtió en un campo de batalla digital tras la humillante derrota de Marruecos ante Senegal por 4-0. El marcador, aunque abultado, no fue lo que encendió la mecha, sino el físico de los jugadores senegaleses, que para muchos "ya hasta pagan renta".

¿Fraude de edad?

La delegación marroquí no se quedó de brazos cruzados. Tras ser eliminados en semifinales con tres goles recibidos en apenas siete minutos, los oficiales del país del Magreb lanzaron acusaciones directas de fraude de edad. Las redes sociales estallaron con videos comparando la estatura y complexión de ambos equipos, donde los senegaleses lucían una superioridad física que muchos consideran "imposible" para adolescentes de 14 años

Antecedentes que pesan

Este "nuevo" conflicto revive la herida de la AFCON 2025, donde ambas naciones se enfrentaron en una final caótica que terminó en los tribunales de la CAF. Mientras Senegal ya celebró el título tras vencer a Uganda en penales, Marruecos dejó claro su descontento al ausentarse de la ceremonia de premiación del trofeo al Juego Limpio.

¿Talento natural o ventaja administrativa? La duda queda en el aire, pero el ambiente entre estas dos potencias africanas está más tenso que nunca.