"Es injusto, pero así es el futbol", dice Gennaro Gattuso, técnico de Italia

Nuevo golpe de realidad para el futbol italiano. "Italia se queda sin Mundial por tercera ocasión en fila", tituló el diario La Repubblica inmediatamente después de que Bosnia-Herzegovina clasificara al Mundial 2026 tras los tiros penales. El Corriere della Sera fue más allá: "Apocalipsis Italia".

Gennaro Gattuso, el técnico de la Nazionale que desbordaba entusiasmo por dirigir en una Copa del Mundo, lamentó la derrota, no sin antes ponderar el esfuerzo de sus dirigidos.

"Los chicos no merecían semejante paliza, considerando su rendimiento, el esfuerzo que pusieron, el amor que demostraron... Estábamos con diez hombres, nos estaban marcando y acosando. Desperdiciamos tres ocasiones. Es una lástima. Así es el futbol", reflexionó el campeón italiano del Mundial 2006..

"Sin embargo, estoy orgulloso de mis muchachos. Si me hieren hoy, no hay sangre, no sale nada. Duele por nosotros, por toda Italia, por nuestro movimiento. Un golpe así es difícil de digerir. Hoy es injusto, pero así es el futbol", señaló.

Aficionados italianos, en una cantina en el centro de Roma, vieron la eliminación de su equipo. AFP

"A veces me he recibibido golpes como el de hoy, pero esto es difícil de digerir. Hoy los chicos me sorprendieron, incluso a mí, con el corazón que pusieron, con su dedicación, estuvimos ahí en la trinchera y supimos mantenernos ahí. Pido disculpas por no haberlo logrado, pero los chicos realmente me impresionaron", apuntó.

La pregunta sobre lo que le espera al combinado italiano en general y a Gattuso en particular, el estratega respondió: "¿Mi futuro? Hoy no importa. Lo importante era ir al Mundial. Aceptamos esta situación, pero duele. Es una lástima".

Por su parte, Leonardo Spinazzola, señaló: "No puedo creer cómo terminamos. Llegamos a los penaltis, tuvimos la oportunidad de marcar 3 o 4 goles para sentenciar el partido... es una gran decepción para todos".

El defensa del Nápoles, completó: "Sabíamos que sería difícil con 10 hombres, no tiene sentido hablar, es una gran decepción... para mí era la última oportunidad (de asistir a un Mundial, pues tiene 33 años), lo siento por todos."