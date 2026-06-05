Leclerc lidera 1-2 de Ferrari y 'Checo' Pérez termina en lugar 14 en primera práctica en Mónaco

Ferrari hizo cumplir los pronósticos en la primera práctica del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 al tener a Charles Leclerc en primer lugar y a Lewis Hamilton como escolta, mientras Sergio Pérez finalizó en el lugar 14.

Utilizando neumaticos duros, los dos pilotos de la casa italiana se intercambiaron el liderato provisional durante la primera parte de la tanda de este viernes, antes de que Kimi Antonelli los desplazara con diferencia de dos décimas.

Pero faltando siete minutos, ya usando el compuesto más suave, Leclerc mejoró a 1:13.1978m, superando por 226 milésimas a su coequipero británico.

Max Verstappen, quien inauguró los intentos de vuelta lanzada con el neumático blando, fue tercero, aunque con déficit de medio segundo ante Leclerc. La dupla de Mercedes completó los cinco mejores, con Antonelli superando a George Russell.

Lando Norris y Oscar Piastri, quienes conmemoran la carrera 1000 de McLaren, fueron sexto y octavo en el resultado, alternándose en el orden con Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. El francés Pierre Gasly acabó décimo.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez completó 27 vueltas durante la práctica, marcando desde el principio tiempos que lo dejaron en la parte media del grupo. El mexicano registró 1:16.170m para concluir a 2.192s de Leclerc, mientras su coequipero Valtteri Bottas concluyó en el siito 21.

Dos banderas rojas aparecieron en el entrenamiento. El primero fue a menos de 25 minutos de terminar por un accidente de Isack Hadjar en la salida de la curva Piscina, en el que dañó la parte delantera de su Red Bull. El francés quedó en la posición 13.

A menos de tres minutos de terminar, escombros en pista que dejó Fernando Alonso detuvo brevemente la acción. El español, así como varios pilotos, rozaron las paredes del circuito callejero en la parte final.

La segunda práctica del Gran Premio de Mónaco 2026 arrancará a las 9:00 hrs (Tiempo del Centro de México).