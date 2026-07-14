“No fuimos dignos”: Kylian Mbappé da la cara tras la eliminación de Francia ante una superior España

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, no puso excusas tras la eliminación de la Selección de Francia del Mundial 2026 al caer 2-0 ante la Selección de España en las semifinales. El delantero galo perdió la oportunidad de disputar su tercera final de una Copa del Mundo de forma consecutiva y reconoció con dureza que el conjunto de Didier Deschamps fue incapaz de hacer en el terreno de juego lo que tenían planeado frente a la escuadra ibérica.

El atacante se fue en blanco ante el planteamiento del mejor equipo defensivo del campeonato, donde tuvo escasas opciones frente a la portería de Unai Simón. Con un rostro que reflejaba una profunda decepción, Mbappé compareció en la zona mixta del estadio en Texas.

No hicimos el partido que queríamos. Si no haces lo que quieres en el Mundial, pierdes”, sentenció Mbappé. “Hubo demasiadas imprecisiones técnicas para marcar la diferencia. Si dejamos que España haga eso con su nivel, es más difícil. Había que obligarlos a correr sin el balón, no les gusta eso. Nuestros toques no eran dignos de una semifinal de la Copa del Mundo".

Kylian Mbappé fue nulificado en el campo por el buen esquema defensivo de la Selección de España. AFP

¿Cuántos goles anotó Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

A pesar de la dolorosa derrota, Mbappé no restó méritos al éxito de España, combinado que sella su boleto a la gran final por primera vez en 16 años, emulando lo hecho en Sudáfrica 2010.

España se mantuvo fiel a su plan de juego. Si somos honestos, no tuvimos lo necesario para llegar a la final. Nuestro sueño era jugar la final”, admitió el astro francés.

A nivel individual, el torneo del delantero deja las siguientes estadísticas clave en la pelea por las distinciones individuales: