Randy Arozarena llevará un toque norteño al Juego de Estrellas

Randy Arozarena volverá a imprimirle su estilo al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. El mexicano de los Marineros de Seattle utilizará un bat especialmente diseñado para el All-Star Game 2026, un madero que destaca por un llamativo dibujo de un cactus y un sombrero vaquero, dos elementos que inmediatamente remiten a la cultura del norte de México.

Lejos de ser un diseño elegido al azar, el bat parece representar una de las etapas más importantes en la carrera del jardinero, quien antes de convertirse en figura de las Grandes Ligas encontró en Sonora un segundo hogar.

Arozarena llegó a la Liga Mexicana del Pacífico para defender los colores de los Mayos de Navojoa, novena con la que disputó varias temporadas invernales y donde rápidamente conectó con la afición gracias a su talento y su personalidad.

Fue precisamente en el sur de Sonora donde comenzó a adoptar varias costumbres de la región, entre ellas el gusto por las botas y el sombrero vaquero, una imagen que con el paso de los años terminó convirtiéndose en parte de su sello personal.

El jardinero cubano naturalizado mexicano no tardó en presumir el peculiar bat durante los entrenamientos previos al Juego de Estrellas, donde será el único representante mexicano dentro del roster de la Liga Americana.

Un estilo que conquistó al beisbol

La relación de Randy con la cultura norteña comenzó mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras de las Grandes Ligas.

Durante sus años con los Mayos de Navojoa era común verlo portar botas vaqueras y convivir con la afición sonorense, una imagen que terminó acompañándolo incluso después de llegar a la MLB.

En la postemporada de 2020, cuando sorprendió al mundo con los Rays de Tampa Bay, Arozarena llamó la atención no sólo por su histórico desempeño ofensivo, sino también porque llegaba a los estadios utilizando botas vaqueras, una tradición que mantuvo como parte de su rutina.

Aquella personalidad extrovertida alcanzó una dimensión internacional durante el Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Con la Selección Mexicana, Randy no sólo brilló dentro del terreno de juego, también conquistó a millones de aficionados con su carisma. Sus festejos, las botas, el sombrero y la manera en la que abrazó la cultura mexicana lo transformaron en uno de los rostros más populares del torneo y en un ídolo para toda una generación de seguidores.

Ahora, en su tercera participación en un Juego de Estrellas y segunda consecutiva, Arozarena vuelve a dejar un guiño a esa historia. Esta vez lo hace con un bat personalizado que lleva un cactus y un sombrero vaquero, un diseño que recuerda el lugar donde comenzó a construir la identidad que hoy lo distingue como uno de los peloteros más carismáticos del beisbol mundial.