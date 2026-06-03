‘Error’, ‘vergonzosa’, así reaccionan a la salida de Jardine del América

La salida del brasileño André Jardine del América, por común acuerdo, generó varias reacciones de periodistas y de los aficionados, después de un histórico tricampeonato de Liga MX.

Para el periodista David Faitelson, es una pena que se decidiera cortar la continuidad de André Jardine porque no encontrará otro entrenador de sus múltiples bondades.

“Error del América… No va a encontrar ‘otro’ Jardine en el mercado…”, publicó en “X”.

David Faitelson consideró que América desperdició tiempo valioso Mexsport

“Es un buen entrenador de futbol, muy bueno. Han pasado 21 días de la eliminación del América, ¿para qué desperdicias tanto tiempo? Tiempo valioso”, agregó Faitelson en MVS Radio.

El América hizo oficial la salida de André Jardine y su Cuerpo Técnico tras diversas reuniones.

“El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX”, destacó el América.

André Jardine se va del América con seis títulos conseguidos Mexsport

Por su parte, Andrés Vaca recordó aquellas palabras que le dijo Antonio ‘El Turco’ Mohamed sobre que la directiva del América se olvida de todo muy rápido.

“’Se olvidan rápido de todo’, le dijo El Turco a Jardine la última vez que se vieron. Cuánta razón tenía. Vergonzosa la salida de Jardine. A 21 días de la eliminación”, publicó en X.

En otro mensaje, reveló que el técnico brasileño pidió altas y bajas en el equipo, pero ambas peticiones le fueron denegadas.

“Jardine tuvo una junta donde pidió altas y bajas del equipo. Le fueron denegadas ambas, sobre todo las bajas: le dijeron que las bajas eran más difíciles que cualquier otra cosa. Al no existir ese apoyo, André salió. Jardine quiere volver al Club América y sabía que la única forma de volver era salir en este momento, antes de que se rompiera todo. Almada es nuevo entrenador del Club América”, señaló.

LOS SEIS TÍTULOS DE ANDRÉ JARDINE CON EL AMÉRICA:

3 Ligas MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024).

1 Campeón de Campeones (2024).

1 Supercopa MX (2024).

1 Campeones Cup (2024).