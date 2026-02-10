Checo Pérez tiene nuevo socio: Marc Hynes es nombrado director de carreras de Cadillac 

Cadillac contrató a Marc Hynes, excolaborador de Lewis Hamilton, como director de carreras para su primera temporada en la Fórmula 1.

Hynes trabajó como director ejecutivo de la iniciativa Proyecto 44 de Hamilton entre 2016 y 2021 y continuó colaborando con el siete veces campeón del mundo en asuntos no relacionados con las carreras hasta el año pasado.

Hynes se reunió con el director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, con quien ya trabajó como entrenador de desarrollo de pilotos del equipo Manor Racing.

En su nuevo puesto, Hynes trabajará para garantizar el máximo rendimiento en todas las operaciones del equipo, destacó la escudería en un boletín de prensa. Asimismo, se cita que desempeñará un papel fundamental en la alineación de la plantilla de pilotos y los grupos de ingeniería, la optimización de procesos y el fortalecimiento de la colaboración entre los departamentos técnico y deportivo para lograr un entorno de equipo eficiente, competitivo y disciplinado.

Checo tiene quien le instruya

Hynes gestionará el programa de pilotos de Cadillac, incluyendo a los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez, el piloto reserva Zhou Guanyu y el piloto de pruebas Colton Herta. Se incorpora con una amplia experiencia como piloto de carreras profesional y una figura respetada en la gestión de pilotos.

Cadillac entra en acción esta semana durante las pruebas oficiales en Baréin (del 11 al 13 de febrero) de cara a su primera temporada en la Fórmula 1, que comenzará con el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo.

Construir un nuevo equipo en la Fórmula 1 es un desafío poco común, y estoy entusiasmado por ayudar a moldear la cultura, los procesos y los estándares de rendimiento desde el principio. Contamos con una plantilla de pilotos sólida y diversa, y mi enfoque estará en crear la claridad, la alineación y la disciplina necesarias para que todos, tanto pilotos como ingenieros, rindan al máximo”, señaló Hynes.

Por su parte, Graeme Lowdon, manifestó: