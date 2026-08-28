Erik Lira cumple su sueño europeo; Cruz Azul y Mónaco cierran acuerdo

Terminó la tensión. Después de días de negociaciones, incertidumbre y diferencias económicas, Erik Lira está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Mónaco, luego de que Cruz Azul y el conjunto francés finalmente alcanzaran un acuerdo por el mediocampista mexicano.

Fuentes cercanas a la negociación revelaron a Excélsior que la operación se cerró en 8 millones de euros, más 3 millones en variables, por el 80 por ciento de los derechos federativos de Lira. La negociación permitió además una importante revalorización del futbolista, pues inicialmente su salida estaba tasada en alrededor de 4 millones de euros.

Desde Francia, el Mónaco, a través de Carlos Aviña, mostró apertura e interés para encontrar un punto de acuerdo y cerrar una operación que durante varios días mantuvo en suspenso el futuro del Lira.

Únicamente restan algunos detalles administrativos para que Lira pueda incorporarse al conjunto del Principado, principalmente la liberación de una plaza de extranjero. El club francés trabaja para resolver la sida de Balogun, una de las últimas condiciones que mantenían en espera el viaje del mexicano.

En la negociación también fue importante el trabajo de Stay Pro, agencia que ayudó a acercar las posturas entre las partes y a darle el valor correspondiente al jugador. Del lado de Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez estuvo pendiente durante todo el proceso, con la intención de encontrar un acuerdo que también permitiera cumplir el sueño de Lira de jugar en el Viejo Continente.

Víctor Manuel Velázquez pieza fundamental en la salida de Lira al futbol francés. @CruzAzul

De no surgir algún contratiempo, Erik Lira estaría viajando entre sábado y domingo rumbo a Francia para firmar un contrato por los próximos cinco años.

Cruz Azul está a punto de despedir a uno de los futbolistas más importantes de su proyecto para permitirle dar el salto que tanto buscaba.