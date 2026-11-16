El mediocampista de Cruz Azul y la Selección Mexicana, Erik Lira, sigue con el anhelo intacto de dar el salto a Europa, un sueño que no se concretó en el pasado mercado de verano.

Lejos de resignarse, el ‘Pitbull’ mantiene la puerta abierta y sigue trabajando para que esa oportunidad llegue, mientras continúa siendo pieza clave en La Máquina y en el Tri.

Erik Lira y Bellingham durante el Mundial 2026 MEXSPORT

En su reciente participación en el podcast Creativo, Lira reveló un detalle que había guardado del Mundial 2026 entre él y Jude Bellingham, les deseo que fueran campeones del mundo

Le dije a Jude Bellingham ojalá ustedes sean campeones del mundo”, afirmó.

De igual manera y para sorpresa de todo, Lira confesó las palabras exactas que recibió de Bellingham después del partido

En el partido vs Inglaterra Jude Bellingham me dijo que era un gran jugador y que ojalá algún día jugará en un equipo grande”, señaló.

Para Lira, venir de una figura del nivel de Bellingham no es un cumplido cualquiera, sino una confirmación de que su nivel puede competir en cualquier lado.

Por qué los mexicanos no dan el salto a Europa, según Erik Lira

En la misma entrevista, Lira abordó de frente una de las grandes preguntas del futbol mexicano: por qué tantos jugadores con nivel no terminan de emigrar.

El propio futbolista, que estuvo a un paso de hacerlo, no se escondió y señaló un problema de mentalidad más que de talento o de falta de ofertas.

“En la mentalidad quedamos a deber. El futbol mexicano es muy poderoso económicamente, y siento yo que por eso los jugadores no nos vamos porque aquí tenemos todo, dinero, la familia, comodidad, las instalaciones son increíbles y nos tratan muy bien en los clubes”, declaró.

Según él, esa zona de confort, el dinero, la cercanía familiar y las condiciones de la Liga MX, pesa más que el deseo de competir en un entorno más exigente.