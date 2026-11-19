Luego de una extraordinaria Copa del Mundo Erik Lira apuntaba a ser el único gran fichaje de un futbolista mexicano a Europa y cuando todo estaba hecho para que el mediocampista de La Máquina firmara con el Mónaco, todo se cayó. Hoy, casi tres meses de aquel terrible episodio, Lira cuenta lo difícil que fue superar el momento más complicado de su carrera.

En entrevista para la revista GQ, Erik Lira rompió el silencio y relató por primera vez los hechos en el cierre de mercado de fichajes y como perdió todo, pues no solamente se quedó sin equipo en Europa, sino que las consecuencias lo llevaron inclusive a perder su casa en la ciudad de México.

El mediocampista mexicano revela que se enteró de la noticia ya rumbo al aeropuerto para tomar su vuelo rumbo a Francia y con las maletas llenas para comenzar una nueva vida en el Viejo Continente, pues inclusive ya había entregado su casa en la capital del país.

“Estaba todo listo. Me quedé hasta sin casa porque entregamos mi casa, comeríamos algo camino al aeropuerto para tomar el vuelo y ya iba la camioneta llena de mis maletas. Cuando me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí, obvio por el momento, pero también por la preocupación. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí“

Erik Lira regresó a los entrenamientos con Cruz Azul Mexsport

Cruz Azul brindó apoyó a Lira

Luego del momento amargo y sabiendo el golpe emocional que este conlleva, la directiva de La Máquina brindó todo el apoyo posible para que Erik Lira pudiera salir de terrible bache. El capitán celeste relata que el equipo no lo apresuró a volver a los entrenamientos y le dio ’tiempo libre’ para que mentalmente lograra recuperarse.

Pese a esto, Lira decidió volver a La Noria prácticamente de inmediato, pues volver a la cancha con sus compañeros le sería útil para cerrar ese triste capitulo.

“Cruz Azul me dijo que me tomara el tiempo que quisiera. Sabían cómo estaba de lastimado, el sueño europeo y todo eso. Me fui con mis papás. Llamé a Cruz Azul para decirles que quería jugar el partido a los dos días. Tenía que estar ya con mis compañeros. Me insistieron que respirara, que esperara, pero ya había recibido de mis papás el amor que tenía que recibir y debía estar. El sábado ya estaba jugando contra Santos. Es que puedes tirarte, pero no es la solución“.

¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira con el AS Mónaco?

El traspaso de Erik Lira al futbol europeo parecía encaminado tras el fuerte interés mostrado por el AS Mónaco de la Ligue 1; sin embargo, la operación no pudo concretarse debido a que la directiva del conjunto francés no logró liberar la plaza necesaria tras no concretarse la salida del delantero Folarin Balogun.

El principal obstáculo radicó en la planificación deportiva y el límite de cupos dentro de la plantilla monegasca. El club del Principado dependía directamente de concretar la baja de Balogun para abrir espacio en los registros del equipo antes de cerrar la incorporación del mediocampista mexicano proveniente de Cruz Azul.

Al no cerrarse la transferencia del atacante estadounidense al Everton en el tiempo estipulado, el AS Mónaco se vio imposibilitado para avanzar en la fase final de la negociación por Lira, dejando en pausa su llegada al Viejo Continente y provocando que el futbolista permaneciera en La Máquina para continuar como pieza clave en el esquema celeste en la Liga MX.