Pumas está en la cuerda floja del Apertura 2026. Después de haber jugado la Final del torneo pasado, Universidad Nacional necesita un ‘milagro’ para calificar a esta Liguilla. Sin embargo, este escenario no es desconocido para los Felinos, pues hace unos años vivieron un panorama similar al que tendrán esta Jornada 17 cuando se midan a Rayados en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vive situación similar a la del Apertura 2014

Para esta Jornada 17, Pumas tiene que ganarle a Rayados en el Estadio Olímpico Universitario para lograr clasificarse a Liguilla como el octavo lugar de la Tabla General. Curiosamente este escenario también lo vivió el conjunto felino en el Apertura 2014, certamen en el que igual necesitaba una combinación de resultados para avanzar a la Fase Final.

Pumas busca su boleto a Liguilla MEXSPORT

En aquel torneo, Universidad Nacional llegó a la última fecha en la 10ma posición de la Tabla General con 21 puntos tras 16 Jornadas. Con este panorama, los Universitarios necesitaban que Santos y León no ganaran, para así tener posibilidades matemáticas de quedar dentro de los primeros ocho lugares.

Estos resultados que Pumas necesitaba se cumplieron. León cayó 3-2 ante Xolos y Santos empató 3-3 ante Puebla. Ante esto, el conjunto auriazul llegaba el domingo con la obligación de ganar el domingo para así sumarse a los invitados a la Liguilla. Y ya cuando solo dependían de ellos, los Felinos no dejaron escapar la oportunidad.

Pumas, con todo a su favor, goleó 4-2 a Rayados en el Estadio Olímpico Universitario. Con goles de Dante López, David Cabrera y doblete de Eduardo Herrera, los Felinos vencieron a Rayados y consiguieron el resultado que necesitaban para clasificarse a los Cuartos de Final del AP14, instancia en la que fueron eliminados por América tras empatar en el marcador global.

Pumas calificó a la Liguilla del AP14 MEXSPORT

¿Qué necesita Pumas para calificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Así como hace 12 años, Pumas llegará a la Jornada 17 fuera de puestos de Liguilla, jugará contra Rayados en la última fecha, como local en Ciudad Universitaria y pendiente de algunos resultados para poder jugar la Fase Final del Apertura 2026.

De entrada, a los Felinos les conviene que Xolos no venza al Atlante en la Jornada 17. Si Tijuana gana, el panorama se complica, pues solamente aspirarían a quedar en octavo lugar y tendrían que esperar a que León pierda ante Santos y Pachuca también caiga ante Toluca. Si se dan estas combinaciones, aún tienen una tarea difícil.

Por la diferencia de goles, Pumas estaría obligado a ganarle por tres goles a Rayados. Si pasa esto, Universidad Nacional queda con diferencia de goles de +1 y superaría a Monterrey, por lo que se clasificarían a Cuartos de Final del AP26 como octavo lugar.