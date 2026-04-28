Erik Lira envió mensaje de solidaridad a ‘Charly’ Rodríguez

La lista de la Selección Mexicana que dio a conocer Javier ‘El Vasco’ Aguirre trajo varias sorpresas, entre ellas la no inclusión de Carlos Rodríguez. Cruz Azul sólo aporta un jugador, Erik Lira, quien mostró su apoyo a ‘Charly’ en un mensaje que difundió en redes sociales.

“A muerte con mi hermano”, publicó Erik Lira en una historia en Instagram, donde aparece al lado de ‘Charly’ Rodríguez. El mensaje de solidaridad fue apoyado con un emoji de corazón.

El mensaje de apoyo de Erik Lira a 'Charly' Rodríguez Captura de pantalla

‘Charly’ Rodríguez disputó la Copa Oro, así como la Concacaf Nations League. Estuvo en el partido contra Portugal, en lo que fue la reinauguración del Estadio Banorte.

En Liga MX, Carlos Alberto Rodríguez Gómez ha disputado todos los partidos con Cruz Azul, 16 de ellos como titular; ha marcado tres goles y ha visto la tarjeta amarilla en un encuentro.

Por su parte, varios compañeros de Erik Lira le enviaron mensajes de felicitaciones por su llamado a la Selección Mexicana. Su novia, le dedicó unas emotivas palabras.

“Esta lista es donde digo ‘todo valió la pena’ ¡Te amo mi amor! Nos vemos en el Mundial”, publicó.

Los seleccionados mexicanos iniciarán concentración el próximo 6 de mayo. El plan que tiene Javier ‘El Vasco’ Aguirre es que estén en cinco semanas y media de entrenamientos.

En la lista difundida este martes, hay 12 jugadores que están considerados para integrar la lista definitiva para el Mundial 2026.